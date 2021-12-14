Vergi borcu sorgulama - TC no ile vergi borcu öğren

Vergi borcu sorgulamasını e-Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı İnternet Vergi Dairesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Online olarak yapılabilen sorgulamalar ile vatandaşlar borç durumlarını kolayca öğrenebiliyorlar. Vergi borcu sorgulama işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet vergi dairesi sistemi üzerinden tamamlayabilirsiniz. İşte ayrıntılı açıklamalar.

Vergi borcu sorgulama için tıklayınız

E-DEVLET İLE VERGİ BORCU SORGULAMA

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/gib... linkine tıklayın. Çıkan sayfada, eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız bir uyarı göreceksiniz. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.

Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır.

Eğer e-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden alabilirsiniz.

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İstenilen bilgileri verip kimliğinizi doğruladıktan sonra otomatik olarak vergi borcu sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Yönlendirildiğiniz sayfada başka bir işlem yapmadan vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA

Öncelikle https://intvrg.gib.gov.tr/ linkine tıklayarak biraz aşağıda yer alan “T.C. Kimlik Numarası ile giriş” butonuna basın.

Giriş için sizden istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurunuz.

Bu bilgiler TC kimlik numarası, doğum tarihiniz, annenizin evlenmeden önceki soyadının bazı harfleri ve bir yakınınıza (anne, baba, eş, çocuk) ait TC kimlik numarası.

Bu bilgileri girip giriş yaptığınızda yönlendirildiğiniz sayfada vergi borcu sorgulama ve ödeme de dahil birçok işlemi bulabilirsiniz.