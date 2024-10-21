58 plaka kodu ülkemizdeki Sivas ilini temsil eder. Sivas Anadolu’da bulunan ve tarihsel önemi olan bir ildir. Mezopotamya kervanlarının geçtiği bu bölge Anadolu Selçuklu Devleti’nin Konya’dan sonra en fazla eser bıraktığı yerdir. Çermik adı verilen kaplıcaları turizm sektöründe önemli yer tutar. Milli Mücadele Dönemi’nde Sivas Kongresi’nin burada yapılması da şehrin tarihsel geçmişinde önemli bir yer tutar.





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SİVAS’IN NÜFUSU

58 plaka kodu ile temsil edilen Sivas’ın nüfusu 635.889’ dur. Bu sayının %50,13’ ü erkek ve %43,87’ si kadınlardan oluşur. Yüzölçümü 28.619 olan ilde kilometrekare başına düşen insan sayısı 22 olarak hesaplanmıştır. En fazla nüfus 382.520 kişi ile Merkez ilçede yer alır. Bu ilçenin nüfus oranı da %60,16’dır. En az nüfuslu ilçe ise 2.780 kişi ile Doğanşar’dır ve nüfus yoğunluğu %0,44 şeklindedir. Toplamda 17 ilçesi, 23 belediyesi vardır. Bu belediyeler içinde 253 mahalle ve 1.233 köy bulunur.

SİVAS HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Sivas’ın bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir ve ülkemizin toprak genişliği açısından ikinci ilidir. İlin topraklarının büyük kısmında Kızılırmak havzasında yer alır. Kalan kısımları ise Yeşilırmak ve Fırat havzasında bulunur. Coğrafi olarak hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu bölgelerini kesiştirir. Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, Yıldız Irmağı ve Çallı Çayı gibi su kaynakları bulunur. İlde ser karasal iklim şartları görülür. Soğuk ve bol yağışlı geçen kışlarda, kar örtüsü 4-5 ay kalır.

SİVAS’IN TARIM ÜRÜNLERİ

Sivas ekonomisinde sanayi ve tarım önemli yere sahiptir. Sivas tarım ürünleri içinde arpa, buğday, çavdar, patates, ayçiçeği ve şeker pancarı en fazla paya sahiptir. İlde en fazla hububat, yem bitkileri, baklagiller ve endüstri bitkileri üretilir. Meyvecilik alanında kayısı, elma, armut, vişne ve ceviz yetiştirilir. Bitki üretimine ayrılan tarımsal alan bir milyon hektar kadardır. Bu alanın beşte birinde sulu tarım uygulaması yapılır. 10 bin hektarlık alanda da bağcılıkla uğraşılır. Tarımsal ürünlerin üretim miktarı her yıl değişen mevsim şartlarına göre şekillenir.

SİVAS’TA GEZİLECEK YERLER

Sivas’ın gezilecek yerleri tarihi ve kültürel zenginliğinin fazla olmasından dolayı çeşitlilik gösterir. Sivas’ta gezilecek camiler arasında Ulu Camii, Kale Camii, Şems-i Sivasi Meydan Camii, Paşa Camii; medreseler arasında Şifaiye Medresesi, Gök Medrese ve Çift Minareli Medrese yer alır. Hanlar, hamamlar, köprüler, konaklar bulunur. Abdiağa Konağı, Behrampaşa Hanı gibi yerler en bilindik olanlardır. Sivas ilinde gezilecek simgesel yerler:

Taşhan: 19. Yüzyılda inşa edilmiş iki katlı tarihi bir handır.

Alacahan Kervansaray: Selçuklu döneminde yapılmış bir konaklama yeridir.

SİVAS’IN TELEFON KODU

81 ilimizden biri olan Sivas’ın telefon kodu 346’ dır. Bu telefon kodu ile bu şehre olan aramalar yapılır. Hem merkez hem de ilçelere ulaşmak için 0346 telefon alan kodu kullanılmalıdır.

SİVAS’IN POSTA KODU

Toplamda 17 ilçesi bulunan Sivas’ın her ilçesi için kullanılan farklı bir posta kodu vardır. Sivas’ın posta kodu 58000 şeklinde kullanılır. Sivas ilindeki ilçelerin posta kodları şu şekildedir:

Akıncılar: 58550

Altınyayla: 58470

Divriği: 58300

Doğanşar: 58780

Gemerek: 58840

Gölova: 58640

Gürün: 58800

Hafik: 58760

İmranlı: 58980

Kangal: 58900

Koyulhisar: 58660

Sivas Merkez: 58030

Suşehri: 58600

Şarkışla: 58400

Ulaş: 58380

Yıldızeli: 58500

Zara: 58700

SİVAS’IN İLÇELERİ

Sivas’ın ilçeleri 17 tanedir. Sivas ilinde bulunan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Akıncılar

Altınyayla

Divriği

Doğanşar

Gemerek

Gölova

Gürün

Hafik

İmranlı

Kangal

Koyulhisar

Merkez

Suşehri

Şarkışla

Ulaş

Yıldızeli

Zara







