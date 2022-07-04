65 yaş aylığı zammı kadar oldu 2022?

Yaşlılık aylığı ya da halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen SGK ödemesi senede 2 defa zam alıyor. Yaşlılık aylığı zamlarında 6 aylık enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki, bugünkü asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bin 296 TL olarak belirlenen 65 yaş aylığı yeni asgari ücretle birlikte bin 684 TL oldu.

Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en az 2 bin 81 lira iken en çok 15 bin 611 lira oldu

ASGARİ ÜCRETE ARALIK AYINDA BİR ZAM DAHA GELECEK

Asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aralık'ta asgari ücrete bir zam daha yapılacağını vurguladı. Erdoğan son olarak tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisinden muaf olduğunu belirtti.

REKLAM

65 YAŞ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.

Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.

REKLAM

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.