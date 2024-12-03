AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 11 soru yöneltilecek. Diğer taraftan açık lise sınava giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki AÖL giriş belgeleri yayınlandı mı?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.