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AÖL 1.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL 1.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

12:503/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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AÖL
AÖL

Açıköğretim Lisesine kayıtlı olan binlerce vatandaş 2024 yılı sona ermeden uygulanacak olan 1. Dönem sınavları için araştırmalara başladı. Sınav tarihleri ve yerleri konusundaki araştırmalar giderek hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 11 soru yöneltilecek. Diğer taraftan açık lise sınava giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki AÖL giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.



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#açıköğretim lisesi
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