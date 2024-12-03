AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 11 soru yöneltilecek. Diğer taraftan açık lise sınava giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki AÖL giriş belgeleri yayınlandı mı?