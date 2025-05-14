Espressolab’den gençlik odaklı güçlü iş birliği: “Öğrenci Yönetim Kurulu” hayata geçti

Espressolab, 2014 yılında kurulan ve 1 buçuk milyonu aşkın genç kullanıcıyı şirketlerle bir araya getiren Youthall ile önemli bir işbirliğine imza attı. Kariyer odaklı bir ekosistem olarak diğer klasik istihdam platformlarından ayrılan Youthall, gençlerin odağında bulunan markalarla gençleri buluşturarak şirketlerin en iyi yeteneklere ulaşmasını, gençlerin ise hayallerindeki şirkete ulaşmak için kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor.

2024 Eylül döneminde hayata geçen “Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu” projesinin hedefi ise gençlerin yaratıcı fikirlerini Espressolab çatısı altında değerlendirerek, marka ile bağlarını güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında onlara destek olarak gençlik vizyonunu güçlendirmek olacak.





3000’in Üzerinde Başvuru ile Öğrenci Yönetim Kurulu’na Büyük İlgi





Proje, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başında start verildiğinde gençler arasında büyük yankı uyandırmıştı. Eylül ayında başvurulara açılan programa, kısa sürede 3000’in üzerinde başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler, Espressolab’in satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından marka yönetimine kadar birçok farklı birimini temsilen göreve başladı.





“Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu” Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşuyor.

Espressolab CMO Ersin Kefeli, projeye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Gençlerle kurduğumuz bağın temelinde yeni nesil tüketici profilini yalnızca bir hedef kitle olarak görmek yerine; onları dinleyen, anlayan ve sürece aktif olarak dahil eden bir yapı kurabilme açısından kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Öğrenci Yönetim Kurulu’nun ortaya çıkışı da tam olarak bu bakış açısının bir yansıması. Gençlerden aldığımız içgörülerle şekillenen, onların hayal gücü ve enerjisiyle zenginleşen bir marka olmanın, bizi geleceğe taşıyacak en güçlü yol olduğunun farkındayız. Her bir öğrencimizin, markamızın farklı fonksiyonlarını temsil etmesi; onları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, aynı zamanda stratejik bir paydaş olarak gördüğümüzün somut bir göstergesidir.’’ dedi.





Kahvenin Ötesinde Bir Marka Vizyonu





Espressolab Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk kurul toplantısına, markanın kurucusu Esat Kocadağ ve CMO Ersin Kefeli katıldı. Öğrencilerle fikir alışverişi yapılan toplantıda, gençlerin projeye olan motivasyonu dikkat çekti. Kurul üyeleri, yalnızca birer marka temsilcisi olarak değil; aynı zamanda Espressolab’in geleceğini şekillendirecek yaratıcı aktörler olarak konumlandırıldı.

Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi olarak konumlanan Merter Roastery’de gençlere yönelik düzenlenen yoga ve pilates gibi fiziksel aktivitelerden tiyatro ve sanat atölyelerine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz etkinlikler sunan Espressolab, bu alanlarda da gençlerin kültürel ve bireysel gelişimini destekleyerek sürdürülebilir ve üretken bir ilişki kurmayı hedefliyor.





“Gençler İçin, Gençlerle Birlikte”





Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ, projeyi şu sözlerle özetliyor: ‘’Bugünün üniversite öğrencileri, yarının karar vericileri, yaratıcıları, girişimcileri… Biz, bu potansiyelin farkındayız ve onlara alan açarak, markamızı yalnızca bir kahve deneyiminden öteye taşımak istiyoruz. Gastronomiden mimariye, pazarlamadan satın almaya bir çok birimimizde gençlerin bakış açılarını en doğru şekilde yansıtarak toplumsal etkisi olan bir ekosisteme dönüştürmek istiyoruz. Bu sürecin bize kattığı yaratıcı dinamizm, yenilikçi bakış açısı ve toplumsal etki odağı; markamızın bugüne kadar olduğu gibi, yarını için de en değerli sermaye. Gençlik bizim için, birlikte öğrenmek, üretmek ve dönüşmek istediğimiz bir yol arkadaşı. Bu kurul, gençlerle birlikte attığımız bir gelecek adımı. Hayallerine alan açtığımız, onların sözüne kulak verdiğimiz bir topluluğu birlikte inşa etmekten mutluluk duyuyor, 21. Yüzyılın en güçlü yetenek köprüsünü kuruyoruz." dedi.

“Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu” markanın gençlik iletişiminde sadece pazarlama değil; kültür, sanat ve sosyal sorumluluk ekseninde de varlık gösterme kararlılığını ortaya koyuyor. Kurulun yaygınlaştırılması ve Türkiye genelindeki üniversitelerde aktif bir gençlik ağına dönüşmesi hedefleniyor.



