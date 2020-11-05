​ Hafter 4 Türkü bırakmıyor

Libya’da darbeci Halife Hafter güçleri, Türk vatandaşları için bir tehdit oluşturuyor. Hiçbir gerekçe göstermeden Sirte’de tutuklanan dört Türk vatandaşından yaklaşık 10 aydır haber alınamıyor. Halil Güzel, Nurettin Çalık, Doğan Kısa ve İlker Sağlık için Türk yetkililerin görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde sekiz ay süren tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılan iki Tük vatandaşı, ülkeye döner dönmez havaalanında yaptıkları açıklamada söz konusu kişileri en son Bingazi hapishanesinde gördüklerini söylemişlerdi.
SİRTE’DE TUTUKLANDI
56 yaşındaki Halil Güzel, 2019 yazından bu yana ortaklarıyla birlikte bir Türk tatlıcı dükkanında çalışıyordu. Ancak 6 Şubat’ta, Halife Hafter güçleri tarafından Türk vatandaşı olduğu için tutuklandı. Güzel ile birlikte tutuklanan Nurettin Çalık, Doğan Kısa ve İlker Sağlık Bingazi hapishanesine götürüldü. O günden bu yana onlardan haber alamayan ailelerinin endişeli bekleyişleri sürüyor.
MEŞRU HEDEF HALİNE GETİRİYOR
- Libya’da Türkiye’ye ait enerji şirketleri, özel ve kamu sektörü için projeler gerçekleştiren çok sayıda şirket var. Özellikle BAE ve Mısır’ın desteğini alan darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçler Libya’daki Türkleri meşru hedef haline getiriyor.