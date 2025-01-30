48 Uygur’u Gazze’deki tahliye kurtardı

Tayland yönetimi, Temmuz 2015'te 100'den fazla Uygur'u Çin'e iade etti. Bu kişilerin akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Çoğu kadın ve çocuk 170'ten fazla kişi ise Haziran 2015'te Türkiye'ye gönderildi. 50'den fazla Uygur Türkü, Tayland'da gözaltında tutuldu. İnsan hakları gruplarına göre bu kişilerden en az 5’i o tarihten bu yana hayatını kaybetti.