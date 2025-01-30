48 Uygur’u Gazze’deki tahliye kurtardı

Tayland, 48 Uygur Türkünü Çin’e iade etmekten son anda vazgeçti. Bunda İHH’nın ince diplomatik çabaları etkili oldu. İHH Müzakere Heyeti, Taylandlı yetkililere, Gazze’de esir tutulan Tayland vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabasıyla serbest kaldığını hatırlatıp, “Biz sizin vatandaşlarınıza sahip çıktık, size de bu Müslüman Türklere sahip çıkmak yakışır” dedi.
Vize ihlali gerekçesiyle 2015’ten bu yana Tayland’da geri gönderme merkezinde bulunan 48 Uygur Türkünün Çin’e iadesi, insani diplomasi ile engellendi. İade süreci İHH İnsani Yardım Vakfı’nın diplomasi heyetinin Tayland’da yürüttüğü çalışmalar sonucu durdu. İHH Müzakere Heyeti Başkanı Abdullah Altay, Tayland’da birçok yetkili ile görüşüp, olası iade halinde bu kişilerin hayatlarının tehlikeye gireceğini, ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalınacağını iletti. Altay, yetkililere “bu insanların Çin’e gönderilmeleri halinde idam edileceklerini” söyledi.
SİZE SAHİP ÇIKMAK YAKIŞIR
Gazze’de esir tutulan Tayland vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabasıyla serbest bırakıldığını hatırlatan Altay, “Onlara, 'Biz sizin vatandaşlarınıza sahip çıkarken, bu Müslüman Türklere sahip çıkmak da size yakışır' dedik. Yetkililer o anda bu girişimi durdurdular” dedi. Hamas, Kasım 2023’te Erdoğan’ın ateşkes çabalarına karşılık 4 Taylandlı rehineyi bıraktığını açıklamıştı. Tayland makamlarına teşekkür eden Altay, “Bu teyidi aldıktan sonra geri gönderme merkezinde 18 gündür açlık grevi yapan kardeşlerimize haber gönderdik. Sabah itibarıyla grevlerini sonlandırarak yemek yemeye başladılar” diye konuştu.
Türkiye’ye gelmek istiyorlar
- Altay, 12 yıldır hapishane şartları altında tutulan Uygur Türklerinin Türkiye’deki yakınlarına kavuşmak ve Çin’e iade edilme korkusundan kurtulmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin Uygur Türklerine kapısını açacağına inandıklarını aktaran Altay, “Gözetim altındaki Uygur Türkleri de Türkiye’ye gelebilmek için yetkili makam-lardan yardım bekliyor” dedi.
2015’te iade edilenlerden haber yok
- Tayland yönetimi, Temmuz 2015'te 100'den fazla Uygur'u Çin'e iade etti. Bu kişilerin akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Çoğu kadın ve çocuk 170'ten fazla kişi ise Haziran 2015'te Türkiye'ye gönderildi. 50'den fazla Uygur Türkü, Tayland'da gözaltında tutuldu. İnsan hakları gruplarına göre bu kişilerden en az 5’i o tarihten bu yana hayatını kaybetti.