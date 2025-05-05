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ABD ile Filipinler'in askeri tatbikatında hedef gemisi battı

ABD ile Filipinler'in askeri tatbikatında hedef gemisi battı

12:285/05/2025, Pazartesi
AA
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ABD ile Filipinler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan, askeri birliklerce eğitim amacıyla hedef alınacak geminin zamanından önce kazara sulara gömülmesi üzerine ortak tatbikatın bu bölümünü iptal etti.
ABD ile Filipinler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan, askeri birliklerce eğitim amacıyla hedef alınacak geminin zamanından önce kazara sulara gömülmesi üzerine ortak tatbikatın bu bölümünü iptal etti.

ABD ile Filipinler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan, askeri birliklerce eğitim amacıyla hedef alınacak geminin zamanından önce kazara sulara gömülmesi üzerine ortak tatbikatın bu bölümünü iptal etti.

Filipinli askeri yetkililer, "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" ortak askeri tatbikatının ikinci ayağı olan "Balikatan" kapsamında batırılması planlanan "BRP Miguel Malvar" adlı geminin Zambales eyaleti açıklarında tatbikattan önce sulara gömüldüğünü açıkladı.


Filipinler Donanmasından Yüzbaşı John Percie Alcos, yaptığı açıklamada, geminin İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Donanması için yapıldığını, daha sonra sırasıyla Vietnam ile Filipinler'e geçtiğini, Manila'nın gemiyi 2021'de hizmetten çıkardığını ifade etti.

Filipinli Yarbay John Paul Salgado da geminin dalgalı denizlere dayanmasının mümkün olmadığını, zamanından önce batması nedeniyle tatbikatın bu kısmının iptal edildiğini söyledi.

Japon ve İngiliz askerlerinin gözlemci olarak katıldığı diğer tatbikatta ABD, Avustralya ve Filipinler kuvvetlerinin ihtilaflı Güney Çin Denizi kıyısındaki Palawan eyaletinde bir adayı düşmandan geri alma senaryosunu canlandırdığını belirten Salgado, böylece bölgesel güvenliğin sağlanmasında ortak ülkeler arasında artan "müşterek çalışma ve uyumun" gösterildiğini dile getirdi.

Filipinler ile ABD arasında her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" Askeri Tatbikatı'nın 24 Mart'ta başlayan "Salaknib" ayağı, 11 Nisan'da sona ermişti. 21 Nisan'da başlayan "Balikatan" ayağının ise 9 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

ABD ile Filipinler, her yıl SABAK ortak askeri tatbikatını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan da "omuz omuza" anlamına geliyor.
Çin, bu tatbikata tepki gösteriyor.


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