Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar imha edilecek: 20 bin kişi tahliye edildi

Tahliye bölgesi, şehir merkezinin ve tarihi kentin büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu kapsamda 58 otel, birçok müze, okul, anaokulu ve kamu binası geçici olarak kapatıldı. WDR'nin haberine göre, biri 10 tonluk, ikisi 20 tonluk olmak üzere toplam üç patlamamış bomba bulundu. Bombaların tamamında çarpma tapası bulunduğu bildirildi. Eduardus Hastanesi'nde tedavi gören bazı yoğun bakım hastaları, ambulansla hastaneden tahliye edildi.