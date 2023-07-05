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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Hollanda kölecilik faaliyetleri yüzünden özür diledi Fransa'yı da aynısını yapmaya çağırıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Fransa koloniyel geçmişi ve soykırım suçları nedeniyle özür dilemeli" dedi. Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan'ın faaliyetleri yüzünden dünyanın en mayınlı ülkelerinden biri" ifadelerini kullandı.

09:32 . 5/07/2023 Çarşamba
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'nda konuştu.


Aliyev, "Fransa Güney Kafkasya'da Ermeni ayrılıkçılığını destekliyor. Fransa koloniyel geçmişi ve soykırım suçları nedeniyle özür dilemeli. Hollanda bunu yaptı, koloniyel geçmişi ve kölecilik faaliyetleri yüzünden özür diledi, Fransa'yı da aynısını yapmaya çağırıyoruz. Cezayir kökenli Nahel'in öldürülmesi Fransa'daki ırkçılık ve ayrımcılığın yeni bir örneğidir. Fransa başkalarına ders vermek yerine kendi ülkesinde alarm veren sorunlara odaklanmalı. İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılması kınanmalıdır" dedi.


"Ermenistan yüzünden en mayınlı ülkelerden biriyiz"



Ermenistan'la ilgili olarak Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan'ın faaliyetleri yüzünden dünyanın en mayınlı ülkelerinden biri. Ermenistan mayın üretimi yapmaya ve bunları Karabağ topraklarına sızdırmaya devam etti" diye konuştu.


Ayrıntılar geliyor...

#Azerbaycan
#Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı
#İsveç
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