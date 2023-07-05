Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Hollanda kölecilik faaliyetleri yüzünden özür diledi Fransa'yı da aynısını yapmaya çağırıyoruz

İsveç'in Kur'an'ın yakılmasına bir kez daha izin vermesi, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının sert tepkisiyle karşılanırken ülkenin medyası tarafından da eleştirildi. Hallands Nyheter gazetesindeki makalede “Bu son olayla, muhtemelen NATO üyeliğine veda edebiliriz" ifadeleri kullanıldı. Göteborg Postası olayı ‘cahilce’ diye yorumladı. Dagens Nyheter gazetesi ise "İsveç'e karşı öfke her zamankinden daha büyük" dedi.