Biden’ın rüşvet aldığı belgelendi

Cumhuriyetçi vekil Grassley, konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanlığı ve FBI’ın Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde “rüşvet planına” karıştığı iddialarıyla ilgili detay vermesi konusunda baskı yaptığını ancak kurumların bu konuda gerekli adımı atmadığını ima etti. Grassley’nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI’ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden’a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor. Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye “zorlandığı” iddiası bulunuyor.