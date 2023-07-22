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Dünya

Biden’ın rüşvet aldığı belgelendi

ABD’li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte “yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişi yaptığı” iddiasına yer veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Dış Haberler
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye “zorlandığı” iddiası bulunuyor.

Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye “zorlandığı” iddiası bulunuyor.

Cumhuriyetçi vekil Grassley, konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanlığı ve FBI’ın Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde “rüşvet planına” karıştığı iddialarıyla ilgili detay vermesi konusunda baskı yaptığını ancak kurumların bu konuda gerekli adımı atmadığını ima etti. Grassley’nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI’ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden’a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor. Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye “zorlandığı” iddiası bulunuyor.


#ABD
#Biden
#senatör
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