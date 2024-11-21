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Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan suikast açıklaması: Beni zehirlemeye çalıştılar

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan suikast açıklaması: Beni zehirlemeye çalıştılar

20:3221/11/2024, Perşembe
IHA
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Brezilya Devlet Başkanı Silva, 2022 yılında kendisinin zehirlenmeye çalışıldığını açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Silva, 2022 yılında kendisinin zehirlenmeye çalışıldığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022 yılında kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Lula, göreve gelmesinden günler önce kendisini zehirlemeye çalıştıklarını ve bunun başarısız olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı
Luiz Inacio Lula da Silva
, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin “
zehirlemeye
” çalışıldığını açıkladı.
Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisine
suikast girişimi
nde bulunulduğunu açıkladı.

Lula, kendisini “zehirlemeye” çalıştıklarını ve bunun başarısız olduğunu belirterek, hayatı için şükrettiğini söyledi. Lula, kendisini kimlerin zehirlemeye çalışanların kim olduğunu paylaşmadı.



#Lula da Silva
#Suikast
#Zehirleme

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