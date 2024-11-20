Brezilya'da ortalığı karıştıran darbe iddiası: Silva'ya suikast girişimi

Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 'nın G20 Liderler Zirvesi dönüşü sonrası, etkinlik boyunca kendisine eşlik eden 5 kişi darbe girişimi şüphesiyle tutuklandı.





Şüpheliler arasında 4 asker ve bir üst düzey polis yetkilisinin bulunduğu belirtildi.





Bu kişilerin, Lula da Silva'ya suikast hazırlığı içinde oldukları öğrenildi. Ulusal basına göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, şüphelilerin "seçilmiş hükümetin görevine başlamasını engellemeyi, demokrasiyi kısıtlamayı ve Brezilya yargısının otoritesini zayıflatmayı amaçladıklarını" ifade etti.





Ayrıca, bu kişilerin Lula da Silva'nın yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Yargıcı De Moraes'i de öldürmeyi planladıkları bildirildi.

















Daha önce de planlamışlar





Federal Polis, şüphelilerin 15 Aralık 2022'de "Yeşil ve Sarı Hançer" olarak adlandırdıkları bir plan hazırladıklarını ve ilk hedef olarak dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin'i öldürmeyi planladıklarını duyurdu.





Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mağlup etmişti.





Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Bolsonaro'nun destekçileri ülke genelinde otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak'ta ise ordunun müdahale etmesini talep ederek polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre'yi basmıştı. Polis, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye de girmesine engel olamamıştı.







