Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Brezilya'da ortalığı karıştıran darbe iddiası: Silva'ya suikast girişimi

Brezilya'da ortalığı karıştıran darbe iddiası: Silva'ya suikast girişimi

14:5720/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi hedefleyen, aynı zamanda G20 Liderler Zirvesi'ne yönelik güvenlik görevinde bulunan dört asker ve bir üst düzey polis yetkilisi tutuklandı.

Brezilya'da Devlet Başkanı
Luiz Inacio Lula da Silva
'nın G20 Liderler Zirvesi dönüşü sonrası, etkinlik boyunca kendisine eşlik eden 5 kişi darbe girişimi şüphesiyle tutuklandı.

Şüpheliler arasında 4 asker ve bir üst düzey polis yetkilisinin bulunduğu belirtildi.


Bu kişilerin, Lula da Silva'ya suikast hazırlığı içinde oldukları öğrenildi. Ulusal basına göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, şüphelilerin "seçilmiş hükümetin görevine başlamasını engellemeyi, demokrasiyi kısıtlamayı ve Brezilya yargısının otoritesini zayıflatmayı amaçladıklarını" ifade etti.


Ayrıca, bu kişilerin Lula da Silva'nın yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Yargıcı De Moraes'i de öldürmeyi planladıkları bildirildi.





Daha önce de planlamışlar


Federal Polis, şüphelilerin 15 Aralık 2022'de "Yeşil ve Sarı Hançer" olarak adlandırdıkları bir plan hazırladıklarını ve ilk hedef olarak dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin'i öldürmeyi planladıklarını duyurdu.


Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mağlup etmişti.


Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Bolsonaro'nun destekçileri ülke genelinde otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak'ta ise ordunun müdahale etmesini talep ederek polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre'yi basmıştı. Polis, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye de girmesine engel olamamıştı.



#Luiz Inacio Lula da Silva
#brezilya
#darbe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri