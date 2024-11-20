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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

09:2220/11/2024, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Brezilya
#İstanbul
#Rio de Janeiro

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