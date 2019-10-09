Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.00
- Türkiye'nin Suriye sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.
Saat: 16.10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle harekatın başladığını duyurdu.
Saat: 16.36
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Saat: 16.48
Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.
Saat: 16.56
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Saat: 16.56
Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu
- "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Saat: 17.03
Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir" dedi.
Saat: 17.20
MHP lideri Bahçeli: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Saat: 17.32
Beyhude çabalar
- Rasulayn’da PYD’li teröristler lastikleri ateşe vererek uçakları engellemeye çalışıyor
Saat: 17.38
25 KM içeri girildi
Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi. Terör örgütünün mühimmatı imha edildi.
Saat: 17.45
"Harekat Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Saat: 17.53
Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları
- Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.
- Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.
Saat: 17.55
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk bilgiler: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte
- Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı resmen başlattı. Harekattan gelen ilk bilgiler şöyle: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte. PYD hastanelere el koyarak yaralılara hizmet verilmesini durdurdu.
Saat: 18:01
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin itidalli davranacağına inanıyorum
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" dedi.
Saat: 18.24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Teröristlerin bu bölgeden çıkarılması için samimi çaba sarf ettik. Ancak ABD bizi burada oyalarken diğer taraftan terör örgütüne desteği sürdürdü. Bu harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik." ifadelerini kullandı.
Saat: 19.15
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekât merkezinden Barış Pınarı Harekatı’ndaki gelişmeleri takip ediyor.