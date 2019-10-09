Dünya Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" sözlerinin ardından PYD mevzilerine bombalar yağdı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından başlayan harekata ilişkin tüm detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte dakika dakika tüm yaşananlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı Başladı
Barış Pınarı Harekatı Başladı

Saat: 16.00

  • Rasulayn'dan yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafından objektiflere böyle yansıdı.
  • Türkiye'nin Suriye sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

  • Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

    Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

Askerlerimiz Fetih Suresi okuyarak operasyona gitti
OYNAT 00:30
Askerlerimiz Fetih Suresi okuyarak operasyona gitti
Askerlerimiz otobüste Fetih Suresi okuyarak 'Barış Pınarı Harekatı' na gitti.


Saat: 16.10

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı’nın başlama emrini verdi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle harekatın başladığını duyurdu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
    GÜNDEM
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.
Saat: 16.36

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Saat: 16.48

Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir

  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

  • Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir
    GÜNDEM
    Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir
Saat: 16.56

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Saat: 16.56

Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

  • "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Obüs atışlarıyla beraber Akçakale belediyesinde mehter marşı sesleri yükseldi
OYNAT 00:31
Obüs atışlarıyla beraber Akçakale belediyesinde mehter marşı sesleri yükseldi
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ''Barış Pınarı Harekatı'' kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. 16:00'da başlayan operasyonun ardından Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi Mehter Marşı çalmaya başladı.


Saat: 17.03

Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Saat: 17.20

MHP lideri Bahçeli: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

Saat: 17.32

Beyhude çabalar

  • Teröristler Rasulayn'ın pek çok noktasında lastik yaktı.n
  • Rasulayn’da PYD’li teröristler lastikleri ateşe vererek uçakları engellemeye çalışıyor
Saat: 17.38

25 KM içeri girildi

Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi. Terör örgütünün mühimmatı imha edildi.

Saat: 17.45

"Harekat Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak"

Saat: 17.53

Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları

  • Kemal Kılıçdaroğlu
    Temel Karamollaoğlu
  • Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.
  • Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

  • Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları: Allah evlatlarımızı korusun
    GÜNDEM
    Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları: Allah evlatlarımızı korusun

Saat: 17.55

Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk bilgiler: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte

Saat: 18:01

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin itidalli davranacağına inanıyorum

Saat: 18.24

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekatımızı bir notayla Şam rejimine bildirdik

Saat: 19.15


Barış Pınarı Harekatı başladı
FOTOĞRAF 15
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir sözleriyle duyurdu.
Title
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız ifadelerini kullandı. <br> <br> Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı harekatın saat 16.00'da başladığını duyurdu.

Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı Koral ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

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