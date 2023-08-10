ECOWAS Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek için asker konuşlandıracak

ECOWAS Zirvesi sona erdi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer'deki darbe gündemiyle düzenlenen ECOWAS Zirvesi sona erdi.
ECOWAS kuvvetlerinin herhangi bir ülkeye müdahalede bulunabilmesi için ortak karar alması ya da Afrika Birliğince görevlendirilmesi gerekiyor.
Hazır kuvveti bulunmayan ECOWAS, yaklaşık 2 bin 750 kişilik "görev kuvveti" ve 3 bin 750 kişilik "ana kuvveti" üye ülkelerden toplayabiliyor.
Sivil, polis ve askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetlerinin Mali, Nijerya ve Gana'da eğitim merkezleri bulunuyor.