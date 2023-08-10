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Dünya

ECOWAS Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek için asker konuşlandıracak

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer'de anayasal düzenin tesis edilmesi için ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerini devreye sokuyor.

20:55 . 10/08/2023 Perşembe
AA
ECOWAS Zirvesi sona erdi.

ECOWAS Zirvesi sona erdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer'deki darbe gündemiyle düzenlenen ECOWAS Zirvesi sona erdi.

Zirvede alınan karar göre, ECOWAS, Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
İhtiyat kuvvetlerinin tam olarak nerede konuşlandırılacağı bilgisi ise paylaşılmadı.
Nijer'de darbe destekçileri gösteri düzenledi.
2003'te Fildişi Sahili ve Liberya, 2012'de Gine Bissau ve 2013'te Mali'ye barış gücü olarak giren ve istikrarı sağlamaya çalışan ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetleri, kriz zamanlarında üye ülkelerin gönderdiği askerlerden oluşuyor.

ECOWAS kuvvetlerinin herhangi bir ülkeye müdahalede bulunabilmesi için ortak karar alması ya da Afrika Birliğince görevlendirilmesi gerekiyor.

Hazır kuvveti bulunmayan ECOWAS, yaklaşık 2 bin 750 kişilik "görev kuvveti" ve 3 bin 750 kişilik "ana kuvveti" üye ülkelerden toplayabiliyor.

Sivil, polis ve askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetlerinin Mali, Nijerya ve Gana'da eğitim merkezleri bulunuyor.


#ECOWAS
#Nijer
#Nijeya
#Darbe
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