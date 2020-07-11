Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.

26 Nisan 1994 yılında yayınlanan röportajda Erdoğan, İstanbul için ilk yüz günde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veriyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19-04-1994 tarihinde İBB Başkanı iken, İslam dünyasının en köklü dergilerinden biri olan Kuvyet'in Al Mujtama Dergisine röportaj veriyor.



Röportajda diyor ki "Ayasofya Müslümanlar için Camii olarak dönecek". Ve sözünü tuttu. #Ayasofya pic.twitter.com/qsJdTcQ6va — Ahmed Yusuf (@AhmedYusufm) July 10, 2020

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar ile ilgili olarak "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'in vasiyetini hatırlattı: Alınan karar bu ağır bedduadan kurtulmamızı sağlamıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed'in, Ayasofya'yı camiye çevirmesinin ardından hazırlanan vakfiyesini hatırlattı. Erdoğan, 'Fatih Sultan Mehmet Han 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinin bir bölümünde, 'Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir, bir maddesini tedbil eder, onu iptal veya tedile koşarsa... Fasit veya fasık bir tevvile veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse... Aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterir, yardım ederse... Kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar, camiilikten çıkarır ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler isterse... Yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesabına geçirirse... Huzurunuzda ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allah'ın Peygamber'în, Meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi tüm müslümanların edebiyen laneti onun ve onların üzerine olsun... Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlarındır. Allah işitendir, bilendir' Bugün alınan karar, aynı zamanda Fatih'in işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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