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Dünya

Filistin'i destekleyen ve Biden'ı protesto eden dünyaca ünlü oyuncu tutuklandı

İsrail ablukasındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD'li asker Aaron Bushnell'ın İsrail'in ABD'deki elçilik binası önünde kendisini yakması protestoları daha da alevlendirdi. Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer'ın Biden'ın konuk olduğu televizyon kanalının önünde Filistinli yanlısı bir eyleme katıldığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

16:25 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hunter Schafer
Hunter Schafer

Amerikalı manken ve oyuncu Hunter Schafer, Gazze protestolarına katılan son ünlü isimlerden biri oldu.

25 yaşındaki Schafer, pazartesi günü kendini anti-siyonist olarak tanımlayan Yahudi topluluğu 'Barış için Yahudi Sesler' (JVP) grubuyla ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan protestoya katıldı.

JVP, aktörün NBC kanalına ev sahipliği yapan New York'taki Rockefeller Centre'ın çevresinde 50 diğer protestocuyla gözaltına alındığını açıkladı.


JVP'den Vulture'a yapılan açıklamada, "Schafer'ın Filistin'in özgürlüğüne bağlılığını ve gelecekte herkes için adalet istemesini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı anından paylaşılan fotoğraflarda Schafer'ın "Ateşkes şimdi" yazılı bir tişört giydiği görülüyor.


JVP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, "Biden burada olduğunu biliyoruz. Şehrimizde sana yer yok" diye bağırarak Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı görülüyor.






#Amerika
#Hunter Schafer
#Joe Biden
1 saat önce
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