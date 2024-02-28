Filistin'i destekleyen ve Biden'ı protesto eden dünyaca ünlü oyuncu tutuklandı

Amerikalı manken ve oyuncu Hunter Schafer, Gazze protestolarına katılan son ünlü isimlerden biri oldu.

25 yaşındaki Schafer, pazartesi günü kendini anti-siyonist olarak tanımlayan Yahudi topluluğu 'Barış için Yahudi Sesler' (JVP) grubuyla ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan protestoya katıldı.

JVP, aktörün NBC kanalına ev sahipliği yapan New York'taki Rockefeller Centre'ın çevresinde 50 diğer protestocuyla gözaltına alındığını açıkladı.





JVP'den Vulture'a yapılan açıklamada, "Schafer'ın Filistin'in özgürlüğüne bağlılığını ve gelecekte herkes için adalet istemesini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı anından paylaşılan fotoğraflarda Schafer'ın "Ateşkes şimdi" yazılı bir tişört giydiği görülüyor.





JVP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, "Biden burada olduğunu biliyoruz. Şehrimizde sana yer yok" diye bağırarak Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı görülüyor.



















