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İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e sert uyarı: 'Engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız'

İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e sert uyarı: 'Engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız'

10:5920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
DHA
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3 ülke, İsrail'i Gazze'deki saldırıları derhal durdurmaya çağırdı
3 ülke, İsrail'i Gazze'deki saldırıları derhal durdurmaya çağırdı

İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Üç ülkenin çağrısında, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Kanada yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı kınandı.


İsrail hükümet yetkililerinin Gazze'deki insanları yerinden etme yönünde kullandığı ifadelerle ilgili, "İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz" denildi.


Açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkına verilen destek yinelenirken,
"Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız"
ifadelerine yer verildi.


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