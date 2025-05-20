İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e sert uyarı: 'Engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız'

Açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkına verilen destek yinelenirken,

"Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız"