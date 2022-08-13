Dünya İrandan Salman Rüşdiyi bıçaklayan saldırgana tebrik Allah düşmanının boynunu kıranın eli öpülmeli
ORTADOĞU

İran'dan Salman Rüşdi'yi bıçaklayan saldırgana tebrik: Allah düşmanının boynunu kıranın eli öpülmeli

İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni'nin hakkında ölüm fetvası verdiği Hint asıllı yazar Salman Rüşti'ye yönelik saldırı İran basınında büyük yankı uyandırdı. Doğrudan İran dini lideri tarafından genel yayın yönetmeninin atandığı Keyhan gazetesi saldırıyı, "New York'ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşti'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz" manşetiyle verdi.

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Haber Merkezi İHA
İrandan Salman Rüşdiyi bıçaklayan saldırgana tebrik: Allah düşmanının boynunu kıranın eli öpülmeli
​İran'dan Salman Rüşdi'yi bıçaklayan saldırgana tebrik.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin New York’taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırı, İran basınında da geniş yer aldı.

İran basını Salman Rüşti'ye saldıran kişi hakkında övgü ile bahsederek, haberi "Mürted yazar Salman Rüşti'ye bıçaklı saldırı" manşetleriyle duyurdu.

  • Doğrudan İran dini lideri tarafından genel yayın yönetmeninin atandığı Keyhan gazetesi saldırıyı, "New York'ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşti'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz" manşetiyle verdi.

  • Saldırıya ilişkin haberde, "Allah'ın düşmanının boynunu kıran adamın eli öpülmeli" ifadesi yer aldı.

Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
DÜNYA
Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı

İran devlet televizyonu ise Salman Rüşti'ye yönelik bıçaklı saldırıyı "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm fetvası yerine getirildi" şeklinde duyurdu.

Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
OYNAT 00:23
Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğradı.

İran ile 5+1 ülkeleri arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakelerde İran heyeti içerisinde yer alan Muhammed Merendi ise sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ben İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ve küçük gören bir yazar için gözyaşı dökecek değilim. Ancak olası bir nükleer anlaşmaya geri dönüş sürecinde ABD'nin İran'ı hedef alan Bolton'a suikast iddiaları ve ardından gelen bu saldırı tesadüf olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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