İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi şehit etti 13'ünü yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine yönelik hava saldırısı sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği, üçü ağır 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu söz konusu hava saldırısının ardından iş makineleri eşliğinde kente baskın yaptı ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini belirten görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye gönderdiğine işaret etti.