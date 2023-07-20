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Dünya

İspanya'da aşırı sıcaklardan bir kişi hayatını kaybetti

İspanya'da hafta başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı bir kişinin öldüğü bildirildi.

17:44 . 20/07/2023 Perşembe
AA
İspanya

İspanya

Avrupa kıtası, yüksek sıcaklık değerleriyle konuşuluyor

Sıcak hava dalgası, 10 gündür İspanya'da etkisini göstermeye devam ediyor.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetim hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede 40 derecenin üzerinde olan sıcak havanın 42 yaşındaki bir Fas vatandaşının ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Murcia'nın La Majada ilçesinde 18 Temmuz'da öğleden sonra sokakta baygınlık geçiren kişinin, Cartagena kentinde hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk ölüm vakası

Fas vatandaşı olduğu tespit edilen 42 yaşındaki erkeğin, İspanya'da bu yaz sıcakların neden olduğu ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

İspanya'da bu yaz yaşanan 3. aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı.

18 Temmuz en sıcak gün olarak kayıtlara geçti

Ülkenin doğusundaki Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da tespit edilen 45,4 santigrat derece şimdiye kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca Balear Adaları ve Valensiya bölgelerinde 18-19 Temmuz tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 28 derecenin altına inmemesi ve Malaga'da bu sabah saat 07.00'de sıcaklığın 34 derece olarak tespit edilmesi de rekor veriler olarak kayıtlara geçti.

Deniz suyu sıcaklığında da rekor kırıldı

Diğer yandan bunaltıcı sıcaklar sadece karada hissedilmezken, İspanya'yı çevreleyen denizlerin kıyılarında da rekor sıcaklık değerleri kaydedildi.

İspanya Meteoroloji Enstitütüsü (AEMET), deniz kıyılarında su sıcaklığı ortalamasının 24,6 dereceye çıkarak son 83 yılın rekorunu kırdığını, Balear Adaları ve çevresinde 28 dereceye kadar çıktığını duyurdu.

Deniz suyu sıcaklıklarının normalin 3-4 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.



#İspanya
#sıcaklık
#hava durumu
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