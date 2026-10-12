Fransız donanmasından Hint Okyanusu'nda baskın: Sahte bandıralı petrol tankerine el konuldu
22:23, 12/10/2026, Pazartesi
AA
Fransa, sahte bandıra altında hareket ettiğinden şüphelenilen petrol tankerine el koydu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sahte bandıra kullanarak yasa dışı akaryakıt taşımacılığı yapan "DF Peak" isimli petrol tankerine Hint Okyanusu açıklarında Fransız donanması tarafından müdahale edilerek el konulduğunu bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Hint Okyanusu'nda sahte bandıra altında hareket ettiğinden şüphelenilen bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Fransa, dünyanın her yerinde gölge filoyla mücadele etmeye kararlı." ifadesini kullandı.
Fransız donanmasının bu sabah Hint Okyanusu'ndaki La Reunion Adası'na 450 deniz milinden daha uzaktaki
isimli petrol tankerine el koyduğunu duyuran Macron, söz konusu tankerin sahte bandıra altında hareket ettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı faaliyetlerine karıştığından şüphelenildiğini kaydetti.
"DF Peak"
Macron, Fransız donanmasının bu eylemi uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde gerçekleştirdiğini savunarak, bunun ülkesinin nerede olursa olsun her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadele etme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.
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Başlıklar :fransagölge filosahte bandıra