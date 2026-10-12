Fransız donanmasından Hint Okyanusu'nda baskın: Sahte bandıralı petrol tankerine el konuldu

İspanya'da yüksek hızlı trende yangın: 283 yolcu tahliye edildi

İspanya'nın en işlek demir yolu güzergahlarından Madrid-Barselona seferini gerçekleştiren yüksek hızlı trende, Zaragoza kentine bağlı Ricla ile Plasencia de Jalón mevkileri arasından geçtiği sırada yangın çıktı. Arka sürücü kabininde başlayan alevler üzerine hat üzerindeki yüksek gerilim elektriği kesilerek acil durum protokolü uygulandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, trende bulunan 283 yolcu hızla ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ccan kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından hat üzerindeki çok sayıda tren seferi iptal edildi.