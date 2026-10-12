Karadeniz’de saldırıya uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi

İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü: 'Ellerimiz temiz çünkü sessiz değiliz'

10 Ekim Dünya Filistin İçin Eylemlilik Günü kapsamında İstanbul’da on binler Gazze için tek yürek oldu. Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Meydanı’na uzanan dev yürüyüşte, ellerine beyaz eldiven takarak gökyüzüne kaldıran on binlerce vicdan sahibi, "Ellerimiz temiz çünkü sessiz değiliz!" mesajıyla soykırıma ve küresel sessizliğe karşı ses yükseltti. Open Rafah, Filistin İnisiyatifi, Filistin’e Destek Platformu, İhya Vakfı ve Boykot Dedektifi’nin çağrısıyla bir araya gelen dev kalabalık, Tarihi Yarımada'yı inletti. Yürüyüşün sona erdiği Ayasofya Meydanı’na yerleştirilen sembolik "kanlı kum saati" maketiyle ise katliam ve abluka altındaki Filistin için tüm dünyaya "Gazze’de zaman tükeniyor!" çağrısı yapıldı.