İsrail'den savaşı tırmandıracak çıkış: Tahran'ı karartma zamanı geldi

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran'ın sabah düzenlediği misillemenin ardından "Tahran'ı karartma zamanı geldi" açıklamasında bulundu.
Çatışmalar 7'inci gününde
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.