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İsrail'den savaşı tırmandıracak çıkış: Tahran'ı karartma zamanı geldi

İsrail'den savaşı tırmandıracak çıkış: Tahran'ı karartma zamanı geldi

12:2319/06/2025, Perşembe
AA
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Miri Regev
Miri Regev

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran'ın sabah düzenlediği misillemenin ardından "Tahran'ı karartma zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

İsrail Ulaştırma Bakanı
Miri Regev,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'e yapılan misillemeler nedeniyle İran'ı hedef aldı.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarla Tahran yönetimine
"ağır darbe vurduklarını"
savunan Regev, İran'a saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Regev, İsrail ordusunun İran'ın yanı sıra Gazze Şeridi, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek,
"Tahran'ı karartma zamanı geldi."
ifadesini kullandı.

Çatışmalar 7'inci gününde


İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.


İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.


İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.


Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.





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