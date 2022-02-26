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Kiev kuşatma altında

Rus ordusu, Ukrayna’yı işgal hareketinin ikinci gününde başkent Kiev’i kuşattı. Ukrayna yönetimi direniş için 18-60 yaş aralığındaki herkesi silah altına alıyor. Sivillere direniş için 18 bin silah dağıtıldı. Rus tanklarını durdurmak için de şehrin girişlerindeki 2 köprü havaya uçuruldu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Kiev kuşatma altında
Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri başkent Kiev’in merkezinde yere yatarak pozisyon aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı ikinci gününe girerken, başta başkent Kiev olmak üzere, Harkov, Odessa ve Mariupol gibi büyük şehirleri hedef alan saldırılar devam ediyor.

Rus ordusunun Kiev’i ele geçirmeye yönelik yığınağı arttı, tanklar başkentin kapısına dayandı. Şehirde sokağa çıkma yasağı, OHAL ve askeri sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna birlikleri de stratejik noktalarda konuşlanmış şekilde hazır bekliyor.

Sabah saatlerinde Kiev, Rus füzeleriyle vurulurken, bir grup Rus sabotajcının da, ele geçirdikleri Ukrayna ordusuna ait araçlar ve askeri kıyafetlerle şehrin dış mahallelerine sızma teşebbüsü engellendi.

Kiev’deki sivillere şehirlerini nsavunmaları için silah dağıtıldı.
Kiev’deki sivillere şehirlerini nsavunmaları için silah dağıtıldı.

Kiev’in kuzeyindeki stratejik hava üssü Gostomel de dün Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun tanklarla şehre giriş yapmaya çalışacağını açıkladı.

STRATEJİK HAVA ÜSSÜ DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batıdan kuşatıldığını açıkladı. Açıklamada hava indirme birliklerinin Gostomel Hava Üssü’ndeki unsurlarla birleştiği bilgisine yer verildi ve Kiev’in batısıyla bağlantısının kesildiğinin altı çizildi. Rus ordusunun Çernobil ve doğu yönünden şehre kilometrelerce yaklaştığı kaydedildi.

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
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Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
Rusya tarafından işgal saldırıları başlatılan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kurmaylarıyla birlikte kuşatma altında olan Kiev sokaklarında görüntülendi. Halkına çağrıda bulunan Zelenskiy, 'Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' dedi.

SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

  • Kiev’in dış mahallelerine sızmaya çalışan Rus askeri sabotaj grubu, Ukraynalı askerler tarafından yürütülen operasyonla etkisiz hale getirildi. Rus sabotaj grubunun Ukrayna ordusuna ait askeri araç ve kıyafetleri kullandıkları görüldü. Ukrayna askerlerinin şehir içinde kimlik taramasına başladığı ve çeşitli noktalarda mevzi aldığı görüldü.

SİVİL DİRENİŞ HAZIRLIĞI

Rus tanklarının Kiev’in kapısına dayanmasının ardından eli silah tutan 18-60 yaş aralığındaki herkese silah altına alınma emri verildiği ve sivil direniş güçlerinin kurulması için 18 bin silahın dağıtıldığı belirtildi. Halka ise evlerinde molotofkokteyli hazırlamaları ve Rus güçlerine camlardan fırlatmaları çağrısında bulunuldu. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Proshenko, direnişe katıldığını açıkladı. Ukrayna Ulusal Muhafız ordusu da şehrin kilit noktalarına konuşlandı.

Kiev’de bombardıman tekrar başladı
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Kiev’de bombardıman tekrar başladı
Rusya'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı.

KÖPRÜLER HAVAYA UÇURULDU

  • Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin ilerlemesini önleyebilmek için Kiev yakınındaki köprüleri havaya uçurmaya başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurarak Rus tanklarının konvoyunu durdurdu. Kiev’e 25 kilometre mesafedeki Irpin bölgesinde de bir köprünün patlatıldığı ifade edildi.
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