Dünya Köşeye sıkışan PYD, DEAŞ kartıyla dünyayı tehdit ediyor DEAŞlıların olduğu hapishanelerdeki elemanlarımızı çektik
ORTADOĞU

Köşeye sıkışan PYD, DEAŞ kartıyla dünyayı tehdit ediyor: DEAŞ’lıların olduğu hapishanelerdeki elemanlarımızı çektik

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirmek için çalışmaları hızlandırdığı Barış Pınarı Operasyonu için geri sayım sürerken terör örgütü PYD, dünyayı DEAŞ’la tehdit etti. Örgüt, Türkiye’nin operasyonuna karşı DEAŞ’lıları hapishanede tutan güçlerini sınır hattına çektiğini duyurdu.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
&quot;DEAŞ'la mücadele&quot; bahanesiyle dünyanın gözü önünde Suriye'de pek çok bölgeyi işgal eden terör örgütü PYD, Türkiye'nin operasyon hazırlığı karşısında yine DEAŞ kartına sarıldı.
"DEAŞ'la mücadele" bahanesiyle dünyanın gözü önünde Suriye'de pek çok bölgeyi işgal eden terör örgütü PYD, Türkiye'nin operasyon hazırlığı karşısında yine DEAŞ kartına sarıldı.

Ankara-Washington hattında yürütülen güvenli bölge görüşmeleri sonucu ABD askerlerinin sınır hattından çekilmesi, terör örgütü PYD’de büyük paniğe neden oldu.

Örgütün sözde yöneticilerinin, ABD’li yetkililere yaptığı ‘kararınızı gözden geçirin’ çağrısı karşılık bulmadı.

Terörist Mustafa Bali, örgütten kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun yerine PYD'nin sözde sözcüsü olarak görevlendirildi.

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Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Hapishaneler başıboş kaldı

“DEAŞ’la mücadele” bahanesiyle Suriye’de terör devleti kurmayı hedefleyen PYD, yine DEAŞ kartına başvurdu. Örgütün sözcüsü Mustafa Bali, Arap basınına “Türkiye ile savaşmak için DEAŞ kamplarında ve hapishanelerinde güvenliği sağlayan elemanlarımızı çekmek zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Tel Abyad'da boşalttığı üs görüntülendi

DEAŞ'lı teröristlerin önü açıldı

Örgüt bu yolla, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı “Serbest kalan teröristler saldırı düzenleyebilir. Hapiste kalmalarını istiyorsanız Türkiye’yi durdurun” mesajıyla tehdit etti.

Eş zamanlı olarak PYD-PKK'ya ait medya organları, olası DEAŞ saldırılarıyla Türkiye arasında bağlantı kurmaya yönelik algı operasyonuna girişti. Örgüt medyası, "Türkiye, DEAŞ'lıları serbest bırakmak için operasyon düzenliyor" yaygarası kopardı.

PYD-DEAŞ işbirliği yeni değil

İki terör örgütü arasındaki ilişki, Türkiye’nin önceki operasyonlarında da gündeme gelmişti. Afrin’in eli kanlı teröristlerden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatında çok sayıda DEAŞ’lının PYD saflarında savaştığı ortaya çıkmıştı.

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Rakka'da yakalandık, ÖSO'ya karşı savaşmamız için hapisten çıkarıldık
  • Sağ ele geçirilen bir terörist verdiği ifadede; "Rakka’da çatışırken PKK/PYD bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay kadar hapiste tutulduk daha sonra serbest bırakıldık" dedi.

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120 DEAŞ'lı PYD saflarına katıldı

Öte yandan geçtğimiz yıl Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının PYD saflarına katıldığını belirterek, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını belirtti.

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