Okulda bulundu: 66 dinozor ayak izi keşfedildi

Queensland Üniversitesi'nden Romilio, keşfin Avustralya'da bugüne kadar belgelenen en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu kaydederek, “Bu fosil, dinozorların sayısı, hareketleri ve davranışlarına dair benzersiz bir görüntü sunuyor. O döneme ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin bulunmadığı düşünüldüğünde, bu bulgu daha da önemli hale geliyor” dedi.

Söz konusu kaya parçası, 2002 yılında kömür madencileri tarafından bulundu. Üzerindeki sıra dışı izleri fark eden madenciler, bu fosili Queensland'in küçük kasabalarından Biloela'daki bir okula hediye etti. Kaya, okulun giriş bölümünde sergilendi fakat gerçek değeri anlaşılamadı. Romilio, araştırma sürecinde okulda bazı öğretmenlerin bu kayanın bir replikadan ibaret olduğunu düşündüğünü belirterek, “Herkes bunun bir dinozor ayak izi olduğunu biliyordu fakat bir araştırmacının görebileceği detayları fark etmemişlerdi” ifadelerini kullandı.