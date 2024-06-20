Pile’de BM inadı

KKTC’de Rumların tampon bölge dahilinde yol yapımına karşı çıkmayan Birleşmiş Milletler (BM), Türk tarafının yol çalışmasını tamamlamaması için elinden geleni yapıyor. BM’nin yol yapımını engellemeye çalışmasıyla gündeme gelen Pile-Yiğitler yolunda çalışmalar, bitime 1,5 km kala ara bölge sınırında durdu. Yol çalışması şu anda dursa da KKTC’nin yolu tamamlanma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

PARSELASYON SORUNU DEVAM EDİYOR

Pile Türklerinin KKTC’ye geçişini sağlayacak yolun 7,5 kilometresi tamamlanırken, ara bölgede yer alan 1,5 kilometrelik bölüm için parselasyon sorunu bulunuyor. KKTC ile yol projesini müzakere edip mutabakat sağlarken Rum tarafıyla da başka bir anlaşma yapan BM, Pile-Yiğitler yolunun geçeceği güzergâhın olduğu yerde, Rum tarafına parselasyon izni verdi. BM’nin ortaya çıkardığı bu kriz sebebiyle çalışmalar tamamlanamıyor. Yaklaşık 25 yıllık geçmişi bulunan projenin tamamlanması konusunda KKTC kararlılığını sürdürüyor.

RUMLAR DURMAK ZORUNDA KALDI

Geçtiğimiz yıldan bu yana engeller sebebiyle yavaş bir şekilde ilerleyen yolda, yol kazma, öndeki engelleri temizleme gibi çalışmalar yapıldı. Çayhan Düzlüğü’nde Türk tarafına ait olan toprakta asfalt yol döküldü. Yol, Türk tarafının da kabul ettiği Onevler olarak bilinen ara bölgenin başladığı yere kadar geldi. Ara bölgeden devam edilebilmesi için, BM ile bir mutabakat sağlanması gerekiyor. BM’nin tutumu sebebiyle çalışmalar bitime bin 500 metre kala durdu. Kaynaklar mutabakat olmadan ara bölgeye girmenin kriz yaratabileceğini belirtiyor. Yolun bitirilmesi KKTC ve BM’nin diyaloğunun birinci sırasında yer alıyor. Türk tarafının yol çalışmasının şu an için durmasının

yanı sıra, kararlı duruş sebebiyle Rum tarafı da inşaat çalışmalarını yapamıyor.

Geçen yıl başaramamıştı

Pile köyü, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı tek köy. 12 km mesafedeki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) bağlı Larnaka’ya kara yoluyla bağlı olan köyün, 11,6 km mesafedeki KKTC toprağı olan Yiğitler’e ise ulaşımı yok. 180 km’lik Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak amacıyla KKTC yönetiminin başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında BM güçleri tarafından engellenmeye çalışılmış, KKTC güçleri ise yolu kapatan BM araçlarını dozerle kaldırmıştı.







