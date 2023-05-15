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Dünya

Rusya Ukrayna depolarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Smerç roketatar sistemleri aracılığıyla Ukrayna’ya ait stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğu belirtildi.

11:36 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
Smerç, yoğunlaşan bölgelerdeki personel, zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla geliştirildi.

Smerç, yoğunlaşan bölgelerdeki personel, zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla geliştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Smerç roketatar sistemleriyle Ukrayna’ya ait stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğunu duyurdu.


Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hedeflerin koordinatları tespit edildikten sonra Merkez Askeri Bölge'nin Smerç MLRS mürettebatı muharebe alanına hareket etti. Atış pozisyonu alan askerler, 20 km'den daha uzak mesafelerdeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurdu” denildi. BM-30 Smerç tipi roketatar sistemlerinin kullanıldığı saldırıda, Ukrayna’ya ait lojistik tesislerin, stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğu aktarıldı. Ayrıca saldırının gece ve gündüz yapıldığı belirtildi.

Smerç sistemleri

Sovyet çok namlulu roketatar sistemi Smerç, yoğunlaşan bölgelerdeki personel, zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla geliştirildi. 1980'lerin başında tasarlandı ve 1989'da Sovyet ordusunun hizmetine girdi.



#Rusya
#Ukrayna
#roketatar
#Smerç
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