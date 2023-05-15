Rusya Ukrayna depolarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hedeflerin koordinatları tespit edildikten sonra Merkez Askeri Bölge'nin Smerç MLRS mürettebatı muharebe alanına hareket etti. Atış pozisyonu alan askerler, 20 km'den daha uzak mesafelerdeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurdu” denildi. BM-30 Smerç tipi roketatar sistemlerinin kullanıldığı saldırıda, Ukrayna’ya ait lojistik tesislerin, stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğu aktarıldı. Ayrıca saldırının gece ve gündüz yapıldığı belirtildi.