Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: 'Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk ile birlikte Beyaz Saray'da son kez basın toplantısı düzenledi. Trump, özellikle kamu verimliliği alanında Elon Musk'ın öncülüğünde başlatılan DOGE reform programının, tüm federal ajanslarda etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Musk, eski yöntemleri yıktı, bilgisayar ve yazılım mühendislerinden oluşan yetenekli bir ekip kurdu. Boşuna harcanan milyarlarca dolarlık sözleşmeler iptal edildi" dedi.





Trump ayrıca, DOGE ekibinin 2025-2026 mali yılları arasında 160 milyar doları aşan tasarruf sağladığını ve bu rakamın 200 milyar dolara yaklaştığını kaydetti. Musk'ın, kamu hizmetine katkısının "modern tarihte benzeri olmadığını" vurguladı.





Gümrük vergilerinde kararlılık

Trump, "Dün gümrük vergilerinin devamıyla ilgili alınan karar tarihi bir karardı. Bu karar, ABD'yi ekonomik sınırlarda savunmasız bırakmayacak. Eğer biz bu yetkiyi kaybedersek, ülkemiz kalmaz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, gümrük vergilerinin, yönetimin elindeki en kritik ekonomik savunma mekanizması olduğunu savundu.





"Harvard'a 5 milyar doları aşkın kamu kaynağı aktarılmış"

Trump, kamu bütçesinden "fareleri transseksüel yapmak için 8 milyon dolar" harcandığından, "Uganda'da sosyal davranış değişim programı için 42 milyon dolar" ayrıldığından ve "New York'ta yasa dışı yabancılar için otellere 59 milyon dolar" ödendiğinden bahsederek, "Bu sözleşmeleri feshediyoruz, bu israf bitecek" dedi.





Eğitim Bakanlığı'ndan iptal edilen sözleşmeleri de hatırlatan Trump, Musk'ın yürüttüğü denetimlerin "ABD vergi mükellefleri için bir devrim" olduğunu vurguladı. Trump, "Harvard'a 5 milyar doları aşkın kamu kaynağı aktarılmış. Ama meslek okulları ihmal edilmiş. Roket yapan biri lazımsa, bunun için yetenekli eller gerekiyor" diyerek eğitim fonlarının yeniden dağıtılması gerektiğini savundu.





"Çok geç olmadan bu insanları çıkarmalıyız"

Trump, "21 milyon kişi, aralarında katiller ve çete üyeleri de dahil olmak üzere sınırlarımızdan içeri girdi. Mahkemeler bu süreci yavaşlatıyor. Hızlı harekete geçmeliyiz" diye konuştu.





Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Sınır Devriyesi yetkililerine "olağanüstü bir iş başarısı" için teşekkür eden Trump, "Bu kişileri hızla geri göndermek zorundayız. Aksi takdirde bir ülkemiz kalmayacak" dedi.





"Barış ve güvenlik için kararlıyız"

Trump, toplantının sonunda "Gazze, İran ve Çin meselelerinde barış, istikrar ve adalet için kararlıyız" mesajı verdi. ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'nun üzerine bomba yağmadan bir anlaşma yapabiliriz. Bu dünya için kazanım olur" şeklinde konuştu.





Trump, ABD'nin küresel liderliğinin ancak kararlı diplomasi ve güçlü ekonomik altyapıyla sürdürülebileceğini belirterek, "ABD barış inşa ederken caydırıcılığını da muhafaza edecektir" ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da süregelen çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "İsrail ateşkes teklifini kabul etti. Hamas üzerinde ciddi baskı var. Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir" ifadelerini kullandı. Trump, sürecin başarıyla sonuçlanması halinde Gazze'de silahların susabileceğini belirtti.





"İran ile de anlaşma yapma şansımız var"

Trump, ateşkes görüşmelerinde ABD'nin rolüne de dikkat çekerek, "ABD, barışın sağlanması için aktif bir diplomatik misyon yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın Gazze Şeridi'ndeki süreci doğrudan etkileyeceğini söyledi.





Donald Trump, "İran ile de anlaşma yapma şansımız var. Onlar da çatışma istemiyor. Bu, bölgesel istikrar için tarihi bir fırsat" dedi. "İsrail'in güvenliği ve Filistin halkının insani ihtiyaçları arasında denge kurulması gerektiğini" vurgulayan Trump, ABD'nin çözüm odaklı yaklaşıma bağlı kaldığını ifade etti.





"Nükleer silah kabul edilemez"

İran'ın nükleer silah edinmesini kesin bir dille reddeden Trump, "Onların başarılı bir ülke olmasını isteriz, ama nükleer programa asla izin veremeyiz" dedi. Trump, diplomatik çabaların nükleer silahsızlanma ve ekonomik normalleşme üzerine inşa edildiğini belirtti.





Çin'le anlaşma krizi

Trump konuşmasının diğer bölümünde Çin'in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu. "Bu, birlikte imzaladığımız anlaşmanın büyük bir kısmına aykırı. Başkan Xi ile görüşeceğim. Bu ihlalin düzeltilmesini umuyorum" dedi.





ABD'nin ekonomik çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ticaret anlaşmaları karşılıklı güvene dayanır. Çin bu güveni zedeliyor" ifadelerini kullandı. Trump, Pekin yönetiminin büyük iş ve ticaret kaybı nedeniyle zorlandığını belirtti. ABD Başkanı, "Çin'e yardımcı olmak istedik ama bu tutum kabul edilemez. Detaylı incelemeler yürütüyoruz" diye konuştu. Trump, yeni yaptırım seçeneklerinin de gündeme alınabileceğini ve ticaret dengesinin korunmasının öncelikleri olduğunu bildirdi.





Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti

Basın toplantısında morarmış gözü dikkat çeken Musk, gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı. Musk, "5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur' dedim ve o da vurdu. Fena değil, fark etmedim bile" dedi. Trump ise esprili bir şekilde "X bunu yapabilir" diyerek Musk'a destek verdi.





Trump'tan Macron'a: 'Kapıyı kapalı tutun'

Basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un Vietnam'da uçaktan inerken yaşadığı "tokat" olayını değerlendiren Trump, "Bu iyi değildi. Onunla konuştum, iyi olduklarını söyledi. Gerçekten iyi insanlar" şeklinde konuştu.





Evlilik tavsiyesi sorulduğunda ise kısa bir duraklamadan sonra Trump, "Kapının kapalı kaldığından emin olun" ifadelerini kullandı.





"Şaşırdım ve şaşırmaktan hoşlanmam"

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle "şaşırdığını" ve "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "iyi adam mı kötü adam mı?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bir barış çözümüne yaklaşmıştık, ama sonra aniden şehirler roketlerle vuruldu. Şaşırdım ve şaşırmaktan hoşlanmam" dedi. Başkan Trump ayrıca, insani kayıplardan derin endişe duyduğunu belirtti.





"Putin de Zelenskiy de inatçı"