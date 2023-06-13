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Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan 'Türkiye' itirafı: Savaşın eşiğine gelmiştik

Yunanistan gazetesi Kathimerini'ye röportaj veren Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçmişte Türkiye ile aralarında yaşanan gerginliklere değindi. 2020 yılında yaşanan krizden bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesini hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti.

09:31 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan ikinci kez seçimlere doğru giderken, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerin devam ettirilmesi gerektiğine dair analizler yapılıyor.

Kathimerini'ye bir röportaj veren Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalması gerektiğine dikkat çekti.

"Türkiye'nin 'Oruç Reis' çıkışı bizi savaşın eşiğine getirdi"

Dendias, 'Mavi Vatan' sözlerinin ortaya çıkardığı endişeden bahsetti. Türkiye ile yaşanan gerilimlere değindi.

Dendias, 2020 yılında gerçekten savaşın eşiğine gelindiğini belirtti. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis' çıkışının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.

"Miçotakis'in ABD Senatosundaki sözlerinin ardından Erdoğan köprüleri attı"

Durumdan dolayı bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi.

Dendias, Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' demesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok'
sözlerini hatırlattı.
  • Dendias, Haziran 2022'de İspanyanın başkenti Madrid'de gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi'nde yaşananların perde arkasını da anlattı. Bu olaydan sonra Madrid'deki zirvede Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Dendias, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmek için Erdoğan'dan izin istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmeye onay verdiğini belirtti.

"Türkiye sadece iç politikada değil, uluslararası ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapmak istiyor"

Kathimerini, 'Dendias: Erdoğan ile Madrid'de bilinmeyen dörtlü' başlığıyla sunduğu röportajda sorulan sorulardan biri,
"Yeni Erdoğan hükümeti kuruldu. Bu hükümeti nasıl değerlendirirsiniz?"
oldu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken"
diyen Nikos Dendias, şöyle devam etti:
  • "Bu konudaki can alıcı soru, Erdoğan'ın bundan sonra 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir. Bu cevaplanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye seçeneğini seçmesini isterim. İradesini komşularına empoze etmeye çalışan 'süper güç' benzeri bir ülke seçeneğini değil."

#Yunanistan
#Nikos Dendias
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiryakos Miçotakis
#Oruç Reis
31 dakika önce
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