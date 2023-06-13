Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan 'Türkiye' itirafı: Savaşın eşiğine gelmiştik

"Bu konudaki can alıcı soru, Erdoğan'ın bundan sonra 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir. Bu cevaplanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye seçeneğini seçmesini isterim. İradesini komşularına empoze etmeye çalışan 'süper güç' benzeri bir ülke seçeneğini değil."