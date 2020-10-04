Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Atina müzakere masasını sabote ediyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor. İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından 'Navigational Telex' (NAVTEX) adı verilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor.

GÜNDEM Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

'NAVTEX, YUNANİSTAN TARAFINDAN UYARI AMACININ DIŞINDA DA KULLANILIYOR'

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın NAVTEX'i Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı birtakım mesnetsiz iddialara temel oluşturmak için kullandığını belirterek, "Bu durumda ilgili duyuruya atıf yapılarak, tarafımızdan çevre denizlerimizdeki denizcileri bilgilendirmek ve itirazlarımızı kayda geçirmek üzere mütekabiliyet kapsamında bilgilendirme duyuruları yayımlanmaktadır" ifadesini kullandı.

Bunun bir örneğinin dün yaşandığını anımsatan kaynaklar, Yunanistan'ın, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayımladığını, bunun üzerine Türkiye'nin de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu NAVTEX ilanlarını kendisinin tekrar yayınladığını belirtti.

OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'TÜRKİYE 'ULUSLARARASI HUKUK, DİYALOG VE İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ' DİYOR'

Güvenlik kaynakları NAVTEX'lere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"NAVTEX servis sahası, deniz yetki alanı sınırlandırılması ile doğrudan ilişkili olmayıp, açık denizlerde askeri eğitim sahası veya seyir tehlikesi ilanı ile ilgili bir kısıtlama da mevcut değildir. Açık denizlerde askeri eğitim sahası ilanları egemenlik hakkının ihlali anlamına da gelmemektedir. Ancak Yunanistan'ın, NAVTEX ilanlarına yapılan itirazlar, bahse konu ülkenin Türkiye'nin NAVTEX servis sahasını tanımamasına yönelik olarak yapılmakta ve bu konudaki itirazımız kayda geçirilmektedir."

Amacı dışında ilan edilen NAVTEX'in sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu yineledi.

Bu konuda Türkiye'nin iyi niyetli birçok adım attığını ifade eden kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını, diyalog çağrılarına kulak tıkayarak sorunu çözmeyi değil daha da karmaşık hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

REKLAM