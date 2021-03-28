Öğrenci belgesi nasıl alınır? 2021 e-Devlet ile öğrenci belgesi sorgulama

E devlet üzerinden öğrenci belgesi almak amacıyla öğrencilerin giriş yapıkları e-Devlet panelleri öğrenim türüne göre farklılık gösterir. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin giriş yaptıkları e-Devlet sistemi ve açık liseden giriş yapan öğrencilerin öğrenci belgesi almak için girdikleri ekran birbirinden farklıdır. Bunun dışındaki öğrenci belgesi alma işlemlerinin geneli aynı yolla yapılır.

E-DEVLETTEN ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet'ten öğrenci belgesi sorgulama işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

İlk olarak e-Devletten sistem üzerinden öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapılır.

Üniversite ya da AÖF öğrenci belgesi alma işlemi yapacaksanız bölümün en sonunda yer alan Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı -Öğrenci Belgesi Sorgulama Linki açılarak işleme devam edilir.

Açık lise öğrencisi olarak öğrenci belgesi sorgulayacaksanız Milli Eğitim Bakanlığı -Açık Öğrenim Liseleri Öğrenci Belgesi Sorgulama linkini tıklayarak öğrenci belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Sizin için en uygun olan linki açarak ekranda beliren Kimliğimi Şimdi Doğrula seçeneğine tıklayarak e- Devlet öğrenim belgesi sayfasını açabilirsiniz. E-Devlet öğrenci belgesi üzerinden işlem yapabilmeniz için doğru şifre ve TC Bilgileriyle ekrana giriş yapmanız gerekir.

üzerinden işlem yapabilmeniz için doğru şifre ve TC Bilgileriyle ekrana giriş yapmanız gerekir. Sisteme gireceğiniz şifreniz henüz sahip değilseniz PTT şubelerinden 2TL karşılığında şifre aldıktan sonra sisteme kısa sürede giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci belgesini alarak belgeyi bilgisayara kaydedebilir, belgenin çıktısını alarak işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz.

E-DEVLET ÖĞRENCİ BELGESİ GEÇERLİ Mİ?

E-Devlet öğrenci belgesinin geçerliliği elektronik imza kapsamında ispatlanmıştır. İşlemlerinizi E-Devlet sistemi üzerinden elektronik imza yoluyla tüm kuruluş hizmetinde kullanabilirsiniz. Belge üzerinde yer alan barkod kodu, belgeyi teslim edeceğiniz kurumca kolay bir şekilde sorgulanmaktadır. Bazı kurumlar sizden özel açıklama isteyebilir ve bizzat kurumdan öğrenci belgesini temin etmenizi önerebilir. Böyle durumlarda öğrenci belgesini okul idaresine giderek almalısınız. Özel açıklama isteyen durmalarda öğrenim belgesini başvuru yaptığınız aynı gün içinde alabilir, başvuru talep formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formunu elden faks şeklinde ya da e posta aracılığıyla okulunuza iletebilir, bu yöntemleri kullanarak öğrenci belgesini kendiniz alabilirsiniz.

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E-OKULDAN ÖĞRENCİ BELGESİ ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-okuldan öğrenci belgesi alma işlemi dijital platformlar sayesinde gerçekleştirilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e – okul resmi internet sitesine giriş yaparak kullanıcı ve şifre bilgilerinizle sisteme girin. Kimlik numarası öğrenci okul numarası bilgilerinizi doğru bir şekilde kodlayarak güvenlik kodu ile ilgili olan bölgeye bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin. Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra karşınıza çıkan menüden öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. E-okul yoluyla öğrenci belgesi alırken çok önemli bir noktayı gözden kaçırmamanız gerekir. E–okul sistemiyle temin ettiğiniz kayıt tam onaylı bir belge niteliği taşımamaktadır. Bu yüzden size verilen belgeyi isteyen kurum ve kuruluşlara iletmeden önce okul dairesine onaylatmalısınız.

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ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR?