Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Uluslararası piyasalarda 2012’den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeni ile ve salgına bağlı önlemlerin tahin edilenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Haziran itibari ile geçtiğimiz normalleşme süreci sonrasında düğün yapmak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatları gören bir vatandaş gözlerine inanamazken 550 lira gibi bir fiyatı olan yüzüğü şu anda bin 300 liraya aldığını belirtti.

Bu kapsamda Sakarya’da bir kuyumcu son sekiz yılın zirvesini zorlayan altın fiyatları hakkında konuştu. Kuyumcu İsmail Kahyaoğlu, koronavirüs salgını nedeni ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarının ileri ki zamanlarda daha da artabileceğini söyledi. Altın fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasına yüzde 40 artış olduğunu belirten Kahyaoğlu, geçen senelerde altın alanların bu sene gerçekten bir kar elde ettiğini vurguladı.

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Geçen sene 550 lira olan yüzüğü şu anda bin 300 liraya aldım

Evlilik yolunda attığı adım sonrasında kuyumcu dükkanının yolunu tutan Hakan Cihan, “Geçen seneye nazaran şöyle söyleyebilirim, geçen sene sorduğum yüzükler yaklaşık yüzde 75’lik bir artışa geçmiş durumda. Bu durumda yeni düğün yapacak olanlar, nişanlananlar zorlanabiliyorlar. Geçen seneye nazaran fiyatlar baya yüksek. Şöyle söyleyeyim, şuanda aldığım yüzük geçen sene 550 liraydı ve şuanda o yüzüğü bin 300 liraya aldım” dedi.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi. NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir... Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu. Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi. TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi. İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti. Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

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Ons’un yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor

25 yıla yakın bir süredir kuyumculuk yapan İsmail Kahyaoğlu, “Altın fiyatları pandemiden dolayı bu fiyatlara geldi. Yani şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu hastalık dolayısıyla üretimin dünyada azalması ve Ons’un yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor. Dolayısıyla bu durum belki pandeminin hafiflemesiyle çok fazla hızlı gitmiyor, düşüş oluyor ve tekrar yükseliş oluyor. Fakat ikinci bir dalganın gelecek olabilmesinin şuanda konuşuluyor olması bile ekonomiyi tedirgin ediyor. Dolayısıyla Ons şuanda bin 772 doları gördü geçtiğimiz günlerde. Ben ekonomistleri de takip ediyorum, onların söylemesine göre 2 bin dolarlara kadar çıkabileceği yönünde duyumlar alıyorum” diye konuştu.

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Hala yatırım için altını tercih edenler var

Uzun vadeli yatırım için zirveyi zorlayan altına talebin olduğunu belirten Kahyaoğlu, “Bazı ülkelerin de dijital paraya geçme durumları var, yani ülkeler bazında bitcoin gibi dijital para kullanımına yönelim var. Dolayısıyla bu dijital parayı da ilk başta dolara endeksleyeceklerdi ama sanırım altına bağlayacaklar dijital parayı da. Bazı ülkelerin altın alımları var, ondan dolayı da altın fiyatları son zamanlarda en yüksek seviyeye ulaştı.

Vatandaşlarımızda yatırım altını dediğimiz has altın, ata lira, çeyrek ve gram altına geçtiğimiz dönemde yöneldi. Ve geri dönüşler olarak bozduruluyor mu altınlar fiyatlar bu kadar yüksekken denilirse, geri dönüşler olmuyor. Yani hala daha yatırım için altını tercih edenler var. Altın şuanda ihtiyaç halinde bozduruluyor, yani keyfi olarak altın yükseldi bozdurayım, düşünce tekrar alayım gibisinden bir niyeti yok vatandaşımızın. Onu görmüyoruz şuanda” şeklinde konuştu.

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Altının gramı pandemi öncesi 315 liraydı şuanda 390 lira

En güvenli liman olarak gördüğü altının fiyat konusunda artış göstereceğini savunan Kahyaoğlu, “Vatandaşımızda altının yükseleceğine dair bir beklenti var. Bu aylarda bu şekilde devam ediyor yani 390 lira civarında şuanda yani bu aylarda böyle devam ediyorsa sonbahardaki beklenen o ikinci dalga da gerçekleşirse 450-550’leri görme ihtimali var. Altın şuanda düşük seviyelerde değil yani pandemi öncesi 315 liraydı gramı şuanda 390 lira. Ben kendim kuyumcu olarak bu altın fiyatı artık yüksek diyorum ve herhalde çıkmak diyorum artık ama ben bile yanılıyorum, devamlı çıkıyor, dünya bazında artıyor. Altının fiyat artışı durmuyor, dünyadaki en güvenli liman altın” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'taki takı üretim atölyeleri ve takıların vitrinlerinde satıldığı kuyumcular, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Kahramanmaraş'ta, saf altının yüzükten küpeye, bilezikten gerdanlığa kadar çeşit çeşit takıya dönüştürüldüğü yaklaşık 500 atölyenin tamamına yakını kapılarına kilit vurdu. Atölyelerini açan ustalar ise gelen özel siparişleri hazırlıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği altın sektörünün gerek ustaları, gerekse de üretim kapasiteyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle sektörün olumsuz etkilendiğini belirten Öz, Mevsim hasat ve düğün mevsimi. Bizim iş hacmimizin, iş potansiyelimizin zirve yaptığı dönemdi. Maalesef bu koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı veya birçok işyerlerinin kapalı olması, özellikle yurtdışının kapalı olması iller arası ulaşım bunların hepsi olumsuzluk olarak bütün sektörlere yansıdığı gibi bizim sektörümüzde de yansıdı. Düğün yapılmaması demek, herhangi bir özel günlerin artık toplu olarak kullanılmaması maalesef ilk başta bizim sektörümüze darbe vurdu. 2 aydan bu yana imalat sektörümüz durma noktasında sadece yüzde 2-3 kapasitelerle çalışmakta. Birçok firmada yaklaşık 2 aydır kepenklerini kapatmış durumda. Geçen sene yaklaşık 7 ton bir üretim yaparken, bu yıl maalesef bunları hayal bile edemiyoruz, görmemiz imkansız diye konuştu. Bu sıkıntılı süreçte atölyelerde işçi çıkartılmadığını da belirten Mustafa Öz, Bu süreçte özellikle anlayamadığımız şekilde dolar ve altın ons fiyatının da yukarı çıkmasıyla sektörümüz gerçekten ne yapacağını bilmez halde. Halkımız 'altın fiyatları artınca kuyumcular zengin oluyor' diye düşünebilir. Maalesef böyle bir düşünce çok yanlış. Altın pahalandıkça bizim iş hacmimiz, kapasitemiz düşüyor. Düştükçe de sektörümüzün büyüme, ivmelenme, çalışma, istihdam kapasitesi sürekli aşağıya düşüyor. Altının pahalanması bizim lehimize değil, aleyhimiz oluyor dedi. Kentte bulunan atölyesini ilk kez kapatmak zorunda kaldığını anlatan Nihat Özdemir, yanında çalışan 18 kişiye de izin verdiğini söyledi. 26 yıldır sektörde olduğunu ve 2 aydır atölyesinin kapalı olduğunu ifade eden Özdemir, Koronavirüs olmasaydı şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor olurduk. Çünkü sezonumuz başladı ama bu sene sezon diye bir şey kalmadı. Her şey iptal olduğu için hiçbir yere kıpırdayamıyoruz. Düğün ve nişanların iptal edilmesinden dolayı ticaret anlamında bütün her şey bitmiş gözüküyor. Bugüne kadar atölyemi hiç kapatmamıştım, atölyemi ilk defa bu sene kapattım diye konuştu. Kentteki bir diğer usta Hüseyin Koç da koronavirüs nedeniyle atölyesini kapattığını, kıramayacağı bir dostuna küpe yapmak için açtığını belirterek, Yaptığımız işlerin yüzde 90'ını başka şehirlere satıyoruz. Hem giriş-çıkış yasakları olduğu için hem de insanlar evde olduğu için, düğün ve nişanlar iptal edildiği için kapalıyız dedi. Kentteki kuyumculardan Ayhan Atıcı ise meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şunları söyledi: Düğün ve nişanların tehir edilmesinden dolayı sektörümüzü çok olumsuz yönde etkiledi. Önceki işimizin 10'da birini dahi yapamıyoruz. Şu anda biz dükkanımızı satış yapmaktan ziyade daha çok alışa yönelik açıyoruz. İnsanlar daha çok altın bozduruyorlar çünkü farklı ihtiyaçlarını gidermek için paraya ihtiyaçları var. Bundan dolayı da altın bozdurup diğer ihtiyaçlarını görüyorlar. 30 yıllık kuyumculuk mesleği hayatımda daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Düğün iptalleri altını vurdu: Üretim durdu Koronavirüs nedeniyle düğün ve nişanlar iptal olunca Kahramanmaraş'ta altın takı üretilen kuyumcu atölyelerinde üretim durdu. Geçen yıl 7 ton saf altının takıya dönüştürüldüğünü söyleyen sektör temsilcileri, bu yıl bu rakamların hayal dahi edilemediğini söylüyor. BiP'te paylaş

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Geçen sene altın alanlar gerçekten bu sene çok karlı duruma geldiler

Altın fiyatlarında geçen seneye nazaran yüzde 40 artış olduğunu belirten Kahyaoğlu, “Yaklaşık 450 lira civarındaydı çeyrek altının fiyatı şuanda 640-650 lira civarında. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 40’lık bir artış var. Çok büyük bir artış yani geçen sene altın alanlar gerçekten bu sene çok karlı duruma geldiler. Ama hala daha ben bu sektörün içerisindeyim yani vatandaş şuanda bozdurmuyor, altına yatırım yapıyor.

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Şu anda bizden sürekli talep var yani ata lira olsun, has altın olsun. Çünkü bir beklenti var, halk bir beklenti içerisindeyse bu mutlaka gerçekleşir. İstediğimiz hareketlilik şuanda düğünlerin azalmasından dolayı yok, düğünler şuanda salgın dolayısıyla yapılamadı. Dolayısıyla düğünler az olduğundan dolayı bir miktar işlerimiz düşük geçiyor. Bu aylarda yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyordu onlarda gelemiyorlar ama nispeten yine de yok değil, yani işlerimiz oluyor, Allah bereket versin” şeklinde konuştu.