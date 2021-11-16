Ekonomi Çeyrek altın bin liraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın bin liraya ulaştı

Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise bin lirayı gördü.

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Haber Merkezi İHA
Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın fiyatları
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Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatın yüzde 1’e yakın yükselişle bin 870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek tarihi zirvede

Çeyrek altın ise bin lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 600'e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
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Son günlerde doların fiyatının 10 liraya ulaşmasının yanı sıra ons altın fiyatının da dolara eşlik etmesi ile birlikte altının gram fiyatında 600 liralar göründü.
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Bu durum düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, kuyumculara altın almaktan daha çok bugünlerde bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor.
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600'e dayandığını söyledi.
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\"Biz de bu rakamları bekliyorduk ama mart-nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti\" diyen Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hazır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını belirtti.<br>
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Bu ürünlerin artık kadınların bilekleri, boyunlarından daha çok artık bu gidişle sadece vitrinleri süsleyeceğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:
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\"Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi nedeniyle Trabzon hasır bileziğini 8 ve 14 ayar ürünler şeklinde daha çok yapıyorduk. 2 hazır bilezik, bir gerdan ve küpelerden oluşan hasır setinin fiyatı daha düne kadar 50 bin TL'den başlarken 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyordu. Altının gram fiyatının 600 TL'ye yükselmesi ile bugün bu 50 bin liradan başlayanlar artık 65-70 bin liradan başlar hale geldi. Bunun da anlamı yüzde 30-35 civarında altına zam gelmesinde yüzde 40'lara varan fiyatları yükseldi. Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatı şuan 80-100 bin TL civarında. Geçmişte 250 bin liralık 21 çift sıra, hasır set , yüzükleri ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda. Trabzon'da düğün yapıyorsan hasır bileziksiz düğün olmaz, hasır bileziksiz gelin olmaz. Vatandaş bir şekilde borçlanarak hasır bileziği almaya çalışıyor.\"
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Yazıcı, Türkiye'nin ülke olarak altın ihracatında bu yıl rekor kırdığını da hatırlatarak \"Trabzon hasır bileziği olarak bizim de bu ihracata yüzde 3-5 civarında katkımız vardır. Bunu daha yukarılara çekmek için uğraş sarfediyoruz. Bunun için fuarlara hazırlanıyoruz\" ifadelerini kullandı.
Altının gram fiyatı 600'e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600'e çıkınca her gelinin hayalini süsleyen 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı da 320 bin TL'ye yükseldi.


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