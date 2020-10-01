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Faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde uygulanan ekonomik paketler arasında düşük faiz oranlı krediler vatandaşın yüzünü güldürürken biraz da olsa nefes olmasını sağladı. Geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşların yeniden beklediği bir fırsat. Bu yüzden de kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs pandemisi tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara neden oldu. Döviz kuru ve altın fiyatlarının yükseliş trendi yatırımcısının yüzünü güldürürken borçlunun ise belini büktü.

Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak hatta borçlarını ödemek için kredilere yöneldi. Bu yüzden de geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunuldu. yeni yaşanan bir gelişmeye göre de Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, bir yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

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Sunulan bu kredi fırsatlarından sonra ise ikinci el araç satışlarında patlama yaşandı. Yeniden kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bu yüzden de bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan. Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

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Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

İlk olarak Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranlardan bahsedelim. İşte bankaların güncel faiz oranları:

  • HALKBANK
  • İhtiyaç: 1.31
  • Konut: 0.99
  • Taşıt: 1.30
  • ZİRAAT BANKASI
  • İhtiyaç: 1.32
  • Konut: 1.29
  • Taşıt: 1.30
  • İŞ BANKASI
  • İhtiyaç: 1.30
  • Konut: 1.25
  • Taşıt: 1.30
  • İNG BANK
  • İhtiyaç: 1.19
  • Konut: 1.24
  • Taşıt: 1.17
  • DENİZBANK
  • İhtiyaç: 1.76
  • Konut: 1.34
  • Taşıt: 1.41
  • QNB
  • İhtiyaç: 1.14
  • Konut: 1.31
  • Taşıt: 1.45
  • VAKIFBANK
  • İhtiyaç: 1.34
  • Taşıt: 1.25
  • Konut: 1.29

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Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Merkez Bankası, faiz oranları hakkındaki kararını enflasyonun ileriki dönemde alacağı duruma ve bu durumun önceden hedeflenen enflasyon oranı ile uygunluğunu kontrol ederek belirler. Ve tüm bu nedenleri, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereğinden dolayı kamuoyuna açıklamak ile yükümlü. Enflasyonu belirleyen temel unsurlar üretim açığı, kurlar, bekleyişler, uluslararası piyasalardaki petrol ve diğer minerallerin fiyatları ile kamu fiyatları olarak sıralanabilmekte. Dolayısıyla faizin ne zaman düşüp ne zaman yükseleceği belli olmaz. Yukarıda saydığımızın unsurların hareketliliğine göre değişiklik gösterir.

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