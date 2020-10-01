Koronavirüs pandemisi tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara neden oldu. Döviz kuru ve altın fiyatlarının yükseliş trendi yatırımcısının yüzünü güldürürken borçlunun ise belini büktü.

Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak hatta borçlarını ödemek için kredilere yöneldi. Bu yüzden de geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunuldu. yeni yaşanan bir gelişmeye göre de Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, bir yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

EKONOMİ Dolar ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Sunulan bu kredi fırsatlarından sonra ise ikinci el araç satışlarında patlama yaşandı. Yeniden kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bu yüzden de bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan. Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

EKONOMİ Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

İlk olarak Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranlardan bahsedelim. İşte bankaların güncel faiz oranları:

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

EKONOMİ Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Peki, faiz ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Merkez Bankası, faiz oranları hakkındaki kararını enflasyonun ileriki dönemde alacağı duruma ve bu durumun önceden hedeflenen enflasyon oranı ile uygunluğunu kontrol ederek belirler. Ve tüm bu nedenleri, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereğinden dolayı kamuoyuna açıklamak ile yükümlü. Enflasyonu belirleyen temel unsurlar üretim açığı, kurlar, bekleyişler, uluslararası piyasalardaki petrol ve diğer minerallerin fiyatları ile kamu fiyatları olarak sıralanabilmekte. Dolayısıyla faizin ne zaman düşüp ne zaman yükseleceği belli olmaz. Yukarıda saydığımızın unsurların hareketliliğine göre değişiklik gösterir.

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