Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin dünyadaki ekonomik ve siyasi gerilimlere rağmen dirayetli liderlik, istikrarlı siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikasıyla yoluna devam ettiğini ifade etti.