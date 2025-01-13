Finansal teknoloji şirketi Hayhay ile Türkiye İş Bankası, Başkentgaz abonesi kullanıcıların doğal gaz faturalarını daha kolay ve avantajlı şekilde yönetmelerini sağlayacak iş birliğine imza attı.





Kullanıcılar, İş Bankası aracılığıyla otomatik fatura ödeme talimatı vererek, Hayhay’ın mekanik doğalgaz sayaçları akıllı sayaçlara dönüştüren yeni ürünü Gazdata’yı ücretsiz temin edilebiliyor.





Gazdata ile tasarruf ve tüketim kontrolü

Doğal gaz sayaçlarına kolayca takılan Gazdata, NFC teknolojisi kullanarak topladığı tüketim verilerini kullanıcının akıllı telefonuna veya tabletine aktarıyor. Doğal gaz tüketiminin her an takip edilebilmesini sağlayarak kullanıcılarına tüketimi detaylıca analiz etme ve yüksek harcamaların önüne geçme imkânı sunuyor. Böylece geçmiş dönemlere ait tüketim verileriyle yapılan karşılaştırmalar sayesinde enerji tüketimi üzerindeki kontrol artıyor ve gereksiz kullanımlar en aza indiriliyor.





Özellikle kış aylarında artan doğal gaz masraflarının planlı şekilde yönetilmesini sağlayan cihaz ile kullanıcılar, enerji tüketim alışkanlıklarını daha iyi anlayarak tasarruf fırsatı yakalıyor. Bu sayede hem bireylerin bütçesine katkı sağlanıyor hem de enerji kaynakları daha verimli kullanılıyor.





Doğal gazda akıllı takip ile sürdürülebilirliğe katkı

Doğal gaz tüketiminde kademeli faturalandırmaya geçiş öncesinde kullanıcılara bütçe dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen çözüm, verimli tüketim yönetimi ile sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor.





İşCep’ten otomatik ödeme talimatı verme