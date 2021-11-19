Ekonomi Hızlı trenlere yerli set
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızlı trenlere yerli set

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setlerini hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Tren Seti Proje Prototipi’ni 2022’de tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Hızlı trenlere yerli set ​
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setlerini hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanacaklarını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sunan Karaismailoğlu, bütçe ödeneklerinin yaklaşık 71 milyar TL olduğuna dikkat çekti. Karaismailoğlu, “Ülke sathında 2 bin 297 şantiyede yükleniciler tarafından çalıştırılan 107 bin 698 kişi ile birlikte yaklaşık 241 bin 272 kişi ulaşım ve iletişimin sunduğu iş imkanlarından faydalanıyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

SALGINA RAĞMEN PROJELERE DEVAM

“2020’de salgına rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı” diyen Karaismailoğlu şunları söyledi:, “Demir yolunun yatırımlardaki payını 2021 yılında yüzde 48‘e çıkardık. Bu oran, 2023 yılında yüzde 63,4 olacak. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz.”

Yerli ve milli demir yolu hamlelerinin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Bakan, “Artık TÜRASAŞ’ın ürettiği milli elektrikli tren setlerini hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanacağız. Milli tren setleri tecrübeleri ile 225 km/saat hızında Tren Seti Proje çalışmalarına başladık” diye konuştu.

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