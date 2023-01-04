Tahincioğlu Gayrimenkul 2022'de bin konut ve dükkanın teslimini gerçekleştirdi

Tahincioğlu Gayrimenkul’de 2022 yılında Nidapark Göcek, Nidapark Gündoğan ve Nidapark Ataşehir projeleri satışa sunuldu. Yeni projelerle birlikte satışı devam eden projeler; Nidapark Küçükyalı cadde dükkanları, Nidapark İstinye, Nidapark Çengelköy, Nidapark Göcek, Nidapark Gündoğan ve Nidapark Ataşehir oldu.

Tahincioğlu Gayrimenkul, 2022 yılında Nidapark İstinye’nin birinci etabı Panorama’yı teslim etti. Yine Nidapark Küçükyalı içerisinde bulunan özel rezidans etabı Heybeli ve Mahalle etapları ve Palladium Cadde dükkanları da teslim edildi. Kâğıthane’de inşa edilen Nidapark Ayyıldız projesi de 2022 yılı içerisinde teslim edilen bir diğer proje oldu. Böylelikle Tahincioğlu Gayrimenkul olarak 3 konut projesi ve 1 alışveriş caddesi ile 2022 yılında yaklaşık bin konut ve dükkanın teslimini gerçekleştirdi.

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MARKA GENİŞLEME STRATEJİSİ SÜRECEK

Tahincioğlu Gayrimenkul’un öncelikli hedefi 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da yeni projelere odaklanarak, marka genişleme stratejisini devam ettirmek olacak. Bu doğrultuda 2022 yılında Bodrum, Göcek ve İstanbul’un farklı noktalarında başlayan yeni projelerine ek olarak 2023 yılında farklı bölgelere farklı müşteri segmentlerine yönelik ürünler geliştirilecek. Bu anlayışla yeni yılın ilk projesini Ankara’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin 2023’teki hedeflerinden birisi de kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak olacak ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2023 ve 2024 planları arasına Beykoz projesi yer alıyor. Tahincioğlu Gayrimenkul, 2023 yılında yeni proje geliştirme hızını sürdürülebilir bir şekilde arttırmayı hedefliyor. İstanbul’da Anadolu Hisarı, Ataşehir, Beykoz ve Ankara Çankaya gibi lokasyonlarda en az dört proje daha geliştirmeyi planlıyor.

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KREDİLER HIZLANIRSA SEKTÖR HAREKETLENİR

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut alıcısının erişilebilirliğinin artırılmadığı sürece sektördeki küçülmenin 2023 yılında da devam edeceğini ifade etti. 2023 yılında gayrimenkul sektöründe bir hareketliliğin yaşanmasının anahtarının bankaların kredi mekanizmasını çalıştırmasından geçtiğini söyleyen Tahincioğlu, “Beklenen adımlar atılıp, konut alıcısının eriştirebilir hale getirilmesiyle 2023 yılında sektöre bir hareketlilik gelebilir” dedi.

GYODER’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2023 vizyon raporuna dikkat çeken Tahincioğlu,

hane sayısındaki değişimin konut talebini hızlandırdığını, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

DEPREM BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve nüfusun yüzde 71’i deprem kuşağında yaşadığının altını çizen Özcan Tahincioğlu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 6,5-7 milyon civarında konutun riskli olduğunu ve dönüştürülmesi gerektiği tahmin edildiğini söyledi. Gayrimenkul sektörüne yön veren bir marka olarak bu konuda tüm sektöre örnek olabilecek, deprem yönetmeliğinde belirlenen kriterlerin üzerinde daireler inşa ettikleri söyleyen Tahincioğlu, “2023 yılında kentsel dönüşüm konusunun öne çıkacağı bir yıl olacaktır” dedi.

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2023’te önceliğimiz sürdürülebilirlik

Son zamanlarda gündemde en çok yer alan konulardan bir tanesi de sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, şunları söyledi: “Yılbaşından sonra enerji verimliliği kapsamında bakanlık tarafından da bazı düzenlemeler getirilecek. Bu sebeple sürdürülebilirliği de önümüzdeki dönemin fırsatlarından biri olarak görebiliriz. Bu tarz çalışmalara uyan firmalar gerek müşteri nezdinde, gerekse bakanlık, banka kredi süreçlerinde uymayan firmalara göre pozitif ayrışacaktır. Sürdürülebilir ve çevre dostu vizyonumuz doğrultusunda 16 projemizle Türkiye'de projeleri en fazla LEED sertifikasına sahip ve aday olan tek gayrimenkul şirketiyiz. Ar-Ge çalışmalarımıza daha fazla önem vererek sektörün gelişimine yön veren projelere odaklanırken, müşteri deneyiminde yeni normale uygun teknolojik alt yapısı gelişmiş iletişim yolları sunuyoruz.”