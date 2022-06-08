Ekonomi THY yine zirvede Üst üste 5inci kez en değerli seçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY yine zirvede: Üst üste 5'inci kez en değerli seçildi

Bayrak taşıyıcı havayolu firması Türk Hava Yolları (THY), Brand Finance tarafından düzenlenen 2022 yılının en değerli markaları araştırmasında üst üste beşinci kez Türkiye'nin en değerli markası oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
THY yine zirvede: Üst üste 5inci kez en değerli seçildi
Arşiv

Brand Finance, 2022 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Listede ilk sırayı 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY aldı. Bu şirketi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi.

Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sırayı elde ederken Turkcell 705 milyon dolarla 5'inci sıradaki yerini korudu. Geçen yılki listede yer almayan LC Waikiki ise 668 milyon dolarlık değeriyle 6'ncı sıraya yükseldi.

Marka değeri 532 milyon dolar olarak belirlenen Garanti BBVA 7'nci, 524 milyon dolarla BİM 8'inci, 507 milyon dolarla İş Bankası 9'uncu, 500 milyon dolarla Türk Telekom 10'uncu sıraya yerleşti.

En değerli 100 marka arasına 9 yeni marka girdi

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 9 yeni marka dahil oldu. Bu markalar LC Waikiki, Petrol Ofisi, İGA, Yayla, Kervan, Türkiye Sigorta, Sabiha Gökçen, Aktif Bank, Ege Seramik olarak sıralandı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 67,2 ile Medikal Park, yüzde 48,1 ile Odeabank'ta gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 69,5 ile Do&Co'da oldu. Bu markayı yüzde 67,2 ile Tat, yüzde 65,8, Anadolu Isuzu izledi.

"Markalaşma bir memleket meselesi olarak ele alınmalı"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgüner, 2021 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre 2021 yılının salgın ve küresel ekonomik daralmanın da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla kıyasla (21,4 milyar dolar) yüzde 25 azalarak 16 milyar dolara düştüğünü söyledi.

  • Uzun bir aradan sonra ilk kez ilk 5 marka arasında bankaların yer almadığına dikkati çeken İlgüner, Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyel ve barındırdığı varlıklar nedeniyle değer üretme kabiliyeti yüksek bir ülke olduğunu ve ürettiği ürün ve hizmetler kadar sahip olduğu coğrafi kıymetlerin ülkeye büyük fırsatlar sunduğunu bildirdi.

İlgüner, Türkiye’nin değer yaratma fırsatlarını harekete geçirebildiği oranda doğal ve sınai ürünlerini, coğrafyasını kıymetlendireceğini, refah düzeyini artıracağını belirterek, "Bunun için markalaşma bir memleket meselesi olarak ele alınmalı, buna uygun strateji ve politikalar geliştirilmeli, değerli marka üretim tutkusu hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaşmalı." dedi.

THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
EKONOMİ
THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
Şimdi de kanser aşısı

Şimdi de kanser aşısı

​Dünya yine Türk bilim insanlarını konuşuyor.
Ekmek kavgası

Ekmek kavgası

​Ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekle ateş açtı.
LPG tankeri devrildi: Ankara ve İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

İki bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

İki bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sekiz fabrikanın müjdesini verdi.

​Twitter ve Tiktok'taki özellik artık Instagram'da.

'Mucize bitki' için bu yıl hedef belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.