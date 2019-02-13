Ekonomi Yangın sektöründe Türk imzası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yangın sektöründe Türk imzası

210 çalışanı ile 20 bin metrekare alanda üretim yapan A Yangın Türkiye’de söndürme teknolojileri alanında Ar-Ge yaparak, teknoloji üreten bir firma olarak dikkat çekiyor. %100 yerli üretim yapan şirket, İzmir’deki fabrikasında; gelişmiş makine parkuru, söndürme cihazları ve kuru kimyevi tozlar olmak üzere pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Firma güçlü pazar ağı ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Rafet Ekmekçioğlu (Soldan 4)
Rafet Ekmekçioğlu (Soldan 4)

Türkiye’de yangın sektöründe yaklaşık 800 firma faaliyet gösteriyor. Ama küresel pazarda boy gösteren şirketlerin sayısı maalesef çok sınırlı. A Yangın, 210 çalışanı ile 20 bin metrekare alanda üretim yaparak, Ar-Ge yapan ve teknoloji üreten bir şirket olarak diğer firmalardan ayrışıyor. Yangın söndürme sistemleri, yangına müdahale ve yangından korunma ile itfaiye ekipmanları alanında 2001 yılından beri hizmet veren şirket, yüzde 100 yerli üretim yapıyor. A Yangın, 22 ürün ve hizmet grubuyla yangınla ilgili her alanda hizmet veren dünyadaki tek entegre yangın sanayi şirketi niteliğini de taşıyor.

GENİŞ MÜŞTERİ YELPAZESİ

Şirket; İzmir’deki fabrikasında, gelişmiş makine parkuru, yeni nesil robotik CNC makineleriyle, yangın hortumları, yangın dolapları, söndürme cihazları ve kuru kimyevi tozlar olmak üzere pek çok ürünün üretimi gerçekleştiriyor. Firmanın müşterileri arasında, Türkiye’de ve yurtdışında endüstriyel tesis, enerji merkezleri, askeri tesisler, eğitim kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi büyük tesislerle konut projeleri bulunuyor. A Yangın’ın ürettiği yangın sistemleri, uluslararası geçerlilik gören ve yerel standartlara uygun olarak tasarlanıyor. Geliştirilen sistem tasarımları, bağımsız onay kuruluşları ve sigorta şirketleri tarafından kabul gören mühendislik programları tarafından denetleniyor.

GÜÇLÜ PAZAR AĞINA SAHİP

  • Firma, Azerbaycan, Romanya, Macaristan, Irak, Gürcistan, İran, Umman, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Kosova, Nijerya, Kıbrıs, Katar ve Dubai güçlü pazarlara sahip. Üretici firma olmanın avantajı ile birçok ülkenin yönetmeliklerine uygun üretim gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Siemens, Emerson, Obo gibi dünyaca ünlü birçok firmanın distribütörlüğünü yapıyor ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilmek adına sık sık sektör fuarlarına katılıyor. Şirket, Almanya, Dubai, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Mısır, Fas, Cezayir ve Libya gibi ülkelerde katılım sağladığı fuarlar sayesinde küresel bilinirliğini artırıyor.

SEKTÖRDEN DAHA FAZLA PAY ALMAYI HEDEFLİYOR

Yangın sektörünün yeni teknolojilere ve yeni ürünlere ihtiyaç duyduğunu belirten A Yangın A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, “Yenilikçi ürünlerimiz ve artan marka bilinirliğimizle dünya pazarlarından aldığımız payı istikrarlı biçimde artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

REKLAM

Marketler 'Tanzim' oldu
EKONOMİ
Marketler 'Tanzim' oldu
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.