Yangın sektöründe Türk imzası

Türkiye’de yangın sektöründe yaklaşık 800 firma faaliyet gösteriyor. Ama küresel pazarda boy gösteren şirketlerin sayısı maalesef çok sınırlı. A Yangın, 210 çalışanı ile 20 bin metrekare alanda üretim yaparak, Ar-Ge yapan ve teknoloji üreten bir şirket olarak diğer firmalardan ayrışıyor. Yangın söndürme sistemleri, yangına müdahale ve yangından korunma ile itfaiye ekipmanları alanında 2001 yılından beri hizmet veren şirket, yüzde 100 yerli üretim yapıyor. A Yangın, 22 ürün ve hizmet grubuyla yangınla ilgili her alanda hizmet veren dünyadaki tek entegre yangın sanayi şirketi niteliğini de taşıyor.

GENİŞ MÜŞTERİ YELPAZESİ

Şirket; İzmir’deki fabrikasında, gelişmiş makine parkuru, yeni nesil robotik CNC makineleriyle, yangın hortumları, yangın dolapları, söndürme cihazları ve kuru kimyevi tozlar olmak üzere pek çok ürünün üretimi gerçekleştiriyor. Firmanın müşterileri arasında, Türkiye’de ve yurtdışında endüstriyel tesis, enerji merkezleri, askeri tesisler, eğitim kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi büyük tesislerle konut projeleri bulunuyor. A Yangın’ın ürettiği yangın sistemleri, uluslararası geçerlilik gören ve yerel standartlara uygun olarak tasarlanıyor. Geliştirilen sistem tasarımları, bağımsız onay kuruluşları ve sigorta şirketleri tarafından kabul gören mühendislik programları tarafından denetleniyor.

GÜÇLÜ PAZAR AĞINA SAHİP

Firma, Azerbaycan, Romanya, Macaristan, Irak, Gürcistan, İran, Umman, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Kosova, Nijerya, Kıbrıs, Katar ve Dubai güçlü pazarlara sahip. Üretici firma olmanın avantajı ile birçok ülkenin yönetmeliklerine uygun üretim gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Siemens, Emerson, Obo gibi dünyaca ünlü birçok firmanın distribütörlüğünü yapıyor ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilmek adına sık sık sektör fuarlarına katılıyor. Şirket, Almanya, Dubai, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Mısır, Fas, Cezayir ve Libya gibi ülkelerde katılım sağladığı fuarlar sayesinde küresel bilinirliğini artırıyor.

SEKTÖRDEN DAHA FAZLA PAY ALMAYI HEDEFLİYOR

Yangın sektörünün yeni teknolojilere ve yeni ürünlere ihtiyaç duyduğunu belirten A Yangın A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, “Yenilikçi ürünlerimiz ve artan marka bilinirliğimizle dünya pazarlarından aldığımız payı istikrarlı biçimde artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

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