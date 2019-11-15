Ekonomi Yatırımla her yıl 1 milyon yeni müşteri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımla her yıl 1 milyon yeni müşteri

Turkcell, açıkladığı üç yıllık döneme ilişkin hedeflerinde abone artışını yılda 1 milyon kullanıcı olarak belirledi. 2022'ye kadar 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Operasyonel ve finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

Mustafa Kahraman Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Turkcell’de 2022 yılı sonuna kadar her yıl 1 milyon müşteri artışı hedef olarak belirlendi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bunun belli bir kısmını rekabetten, daha çoğunu yeni hizmetlerden ve yeni müşterilerden kazanacağız. Özellikle de faturalı müşterilerden olacağını söyleyebilirim” dedi.

Erkan, Turkcell’in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyurdu. Şirketin, 25’inci yılını kutladığı 2019’un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamladığını anlatan Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi. Turkcell olarak yatırımı sürdüreceklerini de dile getiren Erkan, gelecek 3 yılda Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Turkcell Paycell

GÜÇLÜ ADIMLARIMIZ SÜRÜYOR

Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirlediklerini aktaran Murat Erkan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardıklarını bildirdi. Turkcell olarak 2019’a güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Erkan, şunları söyledi: “Yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlarla hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014’ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık.”

YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini aktaran Erkan, “2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul’da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk. Yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Turkcell’in dijital servislerinin gün geçtikçe büyüdüğünü de kaydeden Erkan, “Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2,5 kat artıracağız. Ayrıca 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişinin ödeme yapacağını öngörüyoruz. Bu alanda ise 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak” diye konuştu.

AFETLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ GELİYOR

Murat Erkan, yatırımlarını ağırlıklı olarak fiber, teknoloji, veri merkezi, siber güvenlik gibi alanlara yapacakları aktardı. Depremin olduğu anda yaşanan şebeke sorununa da değinen Erkan, şunları söyledi: “İletişimin kesilmesi konusunu tekrar değerlendirmek lazım. Deprem olduğu andan itibaren BiP iletişim platformumuz, SMS veya uluslararası haberleşme platformları bizim şebekemizi kullanarak iletişimi gerçekleştiriyor. Ses şebekesine olan talep o an için 30 kat arttı. Bunun öncelik sırası var, 25-30 dakika vakit alıyor. Deprem olduğunda baz istasyonlarını kaybetmedik. Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. Kamu ve AFAD ile iş birliği içindeyiz. BiP’te çok yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, bunu da yakın zamanda lanse edeceğiz. Bu tür anlarda en çok ulaşmak istediğimiz 10 kişiye otomatik olarak mesaj atarken lokasyon bilgisini de gönderebileceğimiz bir platform geliştiriyoruz.”

  • Deprem sonrası abonemiz arttı
  • Son dönemde kendi performanslarıyla da beraber abone kazanımı konusunda ivmelendiklerine işaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Rakam vermek istemiyorum ama depremden sonra rakipten bize gelen müşteri adedinde artış gördük” şeklinde konuştu. Kendi performanslarının da bunda etkisi olduğunu aktaran Erkan, verdikleri doğru tepkilerin ve servislerin müşterilerin yaklaşımına yansıdığını vurgulayarak, “O döneme özel bir artış olduğunu söyleyebilirim”açıklamasında bulundu.
  • Yerli otomobil işine inanıyorum
  • Yerli otomobil işine çok inandığını belirten Erkan, şunları söyledi: “2030’a kadar 50 milyon elektrikli araç olacak dünyada. Otomobil işi elektrikliye doğru kayıyor. Böyle endüstriyel devrimler fırsatları da yanında getirir. Bizim elektrikli otomobil işinde olma sebebimiz de bu anlarda işin sorumluluğunu almak. Bu yeni dönem müthiş bir ekosistem ortaya çıkaracak. Biz de diyoruz ki elektrikli otomobil işi de böyle bir şey. Yeni bir ekosistem yaratacak. Turkcell de orada lider olacak.”

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