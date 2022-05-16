Allah'ın güzel isimlerinden "el-Vedud"

Allah'ın en güzel isimlerinden el-Vedud esmasının ne demek olduğunu sizler için açıkladık. İşte, el-Vedud isminin anlamı.

EL-VEDUD NE DEMEK?

Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette geçen, Arapça kökenli bir kelime olan Vedud, kullarını en fazla seven ve sevilmeye en layık olan anlamına geliyor. Allah'ın, salih amel işleyen tüm kullarını sevdiği ve onlardan razı olduğunu ifade ediyor.

EL-VEDUD TÜRKÇE ANLAMI

El-Vedud esması Allah'ın 99 isimlerinden olup güzel sıfatlarındandır. El-Vedud, Allah kendisine itaat eden, kendisini çok seven kullarını da çok seven ve sevilmeye tek layık olandır manasını içerir.

EL VEDUD İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Hud Suresi 90. ayet, Maide Suresi 54. ayet, Kamer Suresi 55. ayet ve Yunus Suresi 26. ayet

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