Özgün Allahın güzel isimlerinden "es-Sebur"
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Allah'ın güzel isimlerinden "es-Sebur"

Esma'ül-Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri demektir. Allah'ın 99 isimlerinden olan "es-Sabur" ne demek? İşte, Allah'ın es-Sebur isminin anlamı ve fazileti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Es-Sebur ne demek? Allahın es-Sebur isminin anlam ve fazileti
Ya-Sabır

Allah'ın isimleri arasında bulunan es-Sebur'un ne anlama geldiğini sizler için açıkladık. İşte, detaylar.

ES-SEBUR NE DEMEK?

Es Sabur ismi kelime olarak Arapça kökenlidir. Bunun yanında Sabera kökünden türemiş olan ''sabır'' anlamında kullanılmaktadır. Es Sabur; tahammül göstermek, sabretmek, sabırlı olmak, nefse hakim olmak, üzüntü, endişe gibi hislere sabretmek anlamındadır.

Es-Sabûr anlamı ayrıca kullarının ceza ve günahlarına karşı sabırlı olan, cezalandırabilecekken cezalandırmayan, mühlet veren, kendisine itaat etmeyenlere nimet vermeye devam eden, günah ve suçta devam edenlere süre veren olarak da geçmektedir.


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