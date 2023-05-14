28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Eyyüp Kadir İnan milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Eyyüp Kadir İnan 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Eyyüp Kadir İnan İzmir 2. Bölge’den milletvekili seçildi. Güncel milletvekili listesi için tıklayınız: 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ GÜNCEL

Eyyüp Kadir İnan kimdir?

1993 yılında İzmir/Konak’ta doğdu. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kendisine ait firmada yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.

2010-2011 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte siyasette görev almaya başlayan İnan, 2011-2015 yılları süresince İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler ve akabinde Seçim İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevinde bulunan İnan; aynı zamanda TBMM’de Milletvekili Danışmanı olarak görev üstlendi.

2018 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Eyyüp Kadir İnan, 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçildi.