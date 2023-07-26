Faiz kararı sonrasında basına açıklama yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2023 yılında bir faiz artırımı daha olup olmayacağı konusunda vereceği ipuçları piyasalar tarafından bekleniyor.

Fed faizi kaç baz puan artıracak?

Fed'in son toplantısındaki faiz artırımının ardından nihai olarak oran yüzde 5,25 seviyesinde bulunuyor. Fed'in 25 baz puan faiz artırması halinde yeni oran yüzde 5,50'ye yükselmiş olacak.

Fed'in açıkladığı oran ve açıklamalar Döviz, Altın, borsalar üzerinde etkili oluyor. Wall Street bankaları Fed'in faizi 25 baz puan daha artıracağını öngörüyor. Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyorlar.

Fed faiz kararı sonrası borsa yükselir mi?

JP Morgan Chase'in işlem masası ekibi, Fed'in Faiz artırımı yapması ve sonraki toplantılarda sabit tutacağına yönelik açıklamalarda bulunması halinde S&P 500 endeksinin yüzde 0,75'e kadar prim yapabileceğini belirtti. Ekip, Fed'in faizi son kez artırıp sonrasında durdurması ihtimalini yüzde 65 olarak görüyor.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 6.606,21 puandan başladı.

ECB, faiz artırımlarında sona yaklaşmış olabilir

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), temmuz ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bunun Banka'nın son faiz artırımı olabileceğine yönelik öngörüler güç kazandı.

Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de Avrupa'nın ekonomik kaygılarının giderek daha fazla ön plana çıktığını vurguladı.

Ekonomik görünümün ECB'nin temmuz toplantısında yoğun bir şekilde tartışılabileceğini ifade eden Wagner, eylülde ECB'nin fazla iyimser olan ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Wagner, "Bu çerçevede, piyasa hala eylül ayı faiz artırımı için önemli bir olasılık fiyatlamış olsa bile ECB, muhtemelen bu hafta faiz artırımlarını sonlandıracak. ECB, 2024'te faiz indirimine gitmeyecek. Çünkü Avro Bölgesi, enflasyondaki gerileme bakımından ABD'nin gerisinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler ise yüzde 60 ihtimalle ECB'nin eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceğini ancak Avro Bölgesi PMI verisindeki düşüşün, Banka'nın eylül ayında faizlerde hiçbir değişiklik yapmama ihtimalini artırdığını söyledi.