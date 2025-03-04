Türkiye'den Yunanistan sınırı için karar: Başlangıçta 8,5 km yapılacak

Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Artık devriye yollarını tamamladık ve doğu sınırında olduğu gibi, fiziki belli oranda çit ve duvar yapımını da bu sene yapacağız. Şu anda ihalesini yaptık, onlar da devam ediyorlar. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini, sınırda almış olacağız" dedi.