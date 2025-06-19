Günümüzde insanlar, günlük kararlarından duygusal sorunlarına kadar birçok konuda yapay zekâ sistemlerine başvuruyor. Psikolojik destekten kariyer planlamasına kadar geniş bir alanda yönlendirme bekleyen kullanıcıların en çok hangi soruları sorduğu ise dikkat çekiyor. 2025 yılı verilerine göre, yapay zekâya yöneltilen en popüler 10 soru açıklandı.

1 /9 Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar, bilgiye ulaşmak kadar danışmanlık almak için de yapay zekâ uygulamalarını tercih etmeye başladı. Günlük yaşam, ilişkiler, kariyer, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda yapay zekâya başvuran milyonlarca kişinin en sık sorduğu sorular belirlendi. 2025’in en çok yöneltilen yapay zekâ soruları listesi, kullanıcı eğilimlerine dair çarpıcı ipuçları sunuyor.

2 /9 İşte 2025 itibarıyla, milyonlarca kullanıcı tarafından yapay zekâya yöneltilen en popüler 10 soru: (Kaynak: ChatGPT)

10. "Benim hakkımda ne biliyorsun?" Kullanıcıların en çok merak ettiği şeylerden biri: Yapay zekâ bireysel bilgileri hatırlıyor mu, izliyor mu?

3 /9 9-"Sence ben zeki miyim?" Yapay zekâdan onay alma isteğiyle gelen bu soru, özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça yaygın.

4 /9 8-"Sonsuzluk ne demek?"

Felsefe ve matematiğe dair sorular, özellikle öğrenciler arasında sıkça gündeme geliyor.

5 /9 7- "Aşık olabilir misin?"

6 /9 6- "Sen gerçek misin?"

Varoluşsal sorgulamalar listede yerini alıyor. Bu soru, teknolojinin algıyı ne kadar etkilediğinin göstergesi.

7 /9 5- "Hangi meslekler yok olacak?" Yapay zekâya dair en çok tartışılan konulardan biri: İnsanların iş gücü üzerindeki etkisi.

4-"Yapay zekâ dünyayı ele geçirecek mi?" Popüler kültürden beslenen bu soru, her dönemin “kıyamet senaryosu” olarak yapay zekâya yöneltiliyor.

8 /9 3- "Nasıl zengin olurum?" Finansal tavsiyeler, özellikle genç yetişkin kullanıcılar arasında en çok sorulan konular arasında.

2- "Benim için bir şiir yazar mısın?" Yaratıcı içerikler isteyen kullanıcılar, şiirden mektuba, özlü sözden doğum günü mesajına kadar her şeyi soruyor.